La oposición rechaza asumir el control parlamentario de los contratos de Ayuso por las limitaciones a su fiscalización

"Si no tiene contenido, para qué", esto es lo que piensan en los distintos grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid, de izquierda a derecha, sobre el sentido que tiene presidir una comisión que, como su propia denominación indica, sirva para la "vigilancia" de los contratos adjudicados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Vox ha renunciado este jueves al cargo, su diputada Ana Cuartero ha dado portazo advirtiendo de que es "escandaloso" cómo el PP vacía de contenido la labor de esta comisión por no permitir que se analicen en él aquellos contratos que solicita la oposición. Y ni Vox ni los otros dos partidos de la oposición, Más Madrid y PSOE, quieren aceptar ahora esa presidencia, así que lo más probable, explican fuentes populares, es que sean ellos mismos los que finalmente terminen asumiendo la dirección de una comisión que sirve para controlar los contratos de su propio gobierno.

El PP entiende que en esta comisión solo deben analizarse los contratos "desde su licitación hasta su adjudicación" y siempre desde la "técnica jurídica", porque los análisis sobre el contenido o lo que ocurra tras su adjudicación debe ser objeto de debate en las comisiones sectoriales. En la oposición denuncian que el PP directamente quiere anular toda posibilidad de "fiscalización" de los contratos en cualquiera de los pasos desde que se idea hasta que se ejecuta y que tienen derecho a solicitar toda la información y detalles que estimen oportunos.

Es habitual, una norma de cortesía parlamentaria, que el trabajo de esta comisión esté presidido por un partido de la oposición. Pero no hay norma que indique que debe ser así. Fuentes populares en la Asamblea de Madrid relatan que han ofrecido a Vox algunas modificaciones para que, si Cuartero no quiere seguir al frente, sea al menos otro diputado de su partido quien lo haga, pero entienden que "en estos momentos", con la investigación y posible sanción a Monasterio en marcha por su supuesto voto irregular, "Vox no va a aceptar nada".

Ante esta convicción, los populares aseguran haber propuesto a PSOE y Más Madrid que sean ellos quienes lleven el control de esta comisión. En estos dos partidos niegan que haya habido una propuesta formal en ese sentido, aunque no refutan que haya habido conversaciones. En cualquier caso, el resultado parece nulo de momento.

Más Madrid sigue pendiente del TC

Los dos partidos han hecho batalla de la falta de transparencia de Ayuso. Critican, junto a lo que ocurre en la comisión de contratación, que la Mesa de la Asamblea deniega sus iniciativas y rechaza muchas de sus preguntas y, además, los dos partidos, también Vox, han criticado duramente la Ley ómnibus aprobada en diciembre, que afecta a la elección de la dirección de Telemadrid, la Cámara de Cuentas o la dependencia del Consejo de Transparencia. El portavoz socialista, Juan Lobato, ha llegado a decir que esta ley "amordaza" la transparencia y ya ha anunciado que lo llevará al Tribunal Constitucional, pidiendo incluso medidas cautelarísimas para evitar que se disuelva el Consejo de Transparencia mientras resuelva.

En Más Madrid aún recuerdan que, siendo el partido mayoritario de la oposición, el PP prefirió pactar antes con el PSOE la presidencia de la comisión de presupuestos y con Vox la de esta comisión ahora en cuestión, que son las dos que por "tradición" se cede a la oposición incluso en mayorías absolutas. Ante los medios, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, advirtió que su formación “no va a ser cómplice de cómo quiere manejar las instituciones” el Gobierno de Ayuso. Su partido sigue aún esperando que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que presentaron hace ya dos años precisamente por la supuesta falta de transparencia del Ejecutivo regional y su negativa al acceso de información en esta misma comisión. Tras las elecciones de 2021, justo después de la pandemia, la Asamblea cambió de criterio y decidió que "no se permite fiscalizar contratos correspondientes a la legislatura vigente", recuerdan en Más Madrid. "El Gobierno es un continuo, no importa si es de un signo u otro" y por eso lo llevaron a los tribunales.

Ahora, explican otras fuentes de la formación, están también "haciendo acopio" de pruebas que muestren cómo el PP sigue negando esa labor de fiscalización. Lo que tienen claro es que no van a "participar en ese paripé" y trabajan en una propuesta conjunta con los otros grupos para exigir a la mesa de la comisión un cambio de criterio.

El PSOE pide al PP "que reaccione"

En el PSOE, Lobato ha advertido este jueves que "no tiene ningún interés" en que su formación presida la comisión. "De qué sirve esto si bloquean cualquier iniciativa que quiera analizar mínimamente cualquier acto de gestión de Ayuso”, se preguntaba en la Asamblea. Sin embargo, mientras la respuesta de Más Madrid es rotunda, en el PSOE sí señalan que su negativa se repetirá "hasta" que el PP no traslade otros criterios para el funcionamiento de la comisión. "Primero que reaccionen y luego ya veremos”, apunta Lobato.

En el PP quieren agarrarse a esto último para intentar negociar durante las próximas semanas, hasta que dentro de un mes aproximadamente se vuelva a reunión la comisión. Pero tampoco muestran especial preocupación si finalmente recae sobre ellos.