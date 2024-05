José Corbacho, sobre 'MasterChef': "Intentan crear tensión y buscan cosas que no son necesarias"

Ya han pasado varios días desde que se desató un nuevo debate en la sociedad tras la controversia generada por la salida de 'MasterChef' de Tamara Galimova. En el momento en el que anunciaba su retirada, Jordi Cruz arremetía contra ella por su decisión.

No es la primera ocasión en la que participantes del programa televisivo afirman en público no soportar la presión del concurso, como ocurrió anteriormente con Verónica Forqué y con Patricia Conde. Ahora, el humorista José Corbacho se ha pronunciado en una entrevista en RAC 1 sobre su propia experiencia como exconcursante de MasterChef Celebrities en 2017, que ha afirmado que fue "muy positiva", pero matiza que "pusieron mucho de su parte".

Ya era la segunda edición que se organizaba con personas famosas y, en la anterior, se había producido un rifirrafe entre Loles León y Fernando Tejero. Según afirma José Corbacho, para generar situaciones tensas en esta nueva convocatoria la organización del programa trataba de crear conflictos malmetiendo con expresiones como "te ha robado Edu Soto" o "Silvia Abril te ha robado un tomate", ha expresado entre carcajadas.

Pero a él no le afectaban en un sentido negativo estos comentarios: "A ver, a ver, a ver... Esto no va a funcionar, eh. Si Edu Soto me ha robado un tomate, nos hartaremos de reír", ha estimado. De hecho, tiempo después de aquello, ha compartido en diversas ocasiones fotografías junto a Edu Soto, porque aunque ya se conocían antes de coincidir en aquel plató, en MasterChef Celebrities se estrechó su amistad.

Y ha proseguido: "Entonces, optamos por hacer una edición un poco más alegre, divertida. Pero claro, entiendo que ellos intentan mantener toda la tensión y a veces tratan de buscar cosas que no son necesarias", ha opinado Corbacho.