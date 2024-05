Luis Cortés, la joven promesa del flamenco pop, presenta 'Dolores'

Nacido en un humilde barrio de Burjassot (Valencia) y de etnia gitana y africana, Luis Cortés llega dispuesto a revolucionar el panorama musical a sus 22 años con DOLORES, su primer EP. Mezclando ritmos como la salsa, el flamenco o el rhythm and blues, se presenta en la escena musical española como una de las jóvenes promesas del flamenco pop.

“DOLORES”, cuenta con cinco temas donde cada uno representa a una musa en la vida de Luis Cortés. Un desahogo qué le ha permitido curar sus heridas, refugiándose en la composición y en la música. Cuando el arte nace desde el dolor, encuentras muchas personas que pueden verse reflejadas.

“Musas", una canción dedicada a todas las mujeres que han marcado a Luis en su vida, siendo sus musas durante gran parte de su trayectoria musical.

“Al Alba”, habla de aquellos primeros amores de la infancia, aquel amor puro y especial que inevitablemente te marca toda tu vida. Pero que por cosas del azar, estaba predestinado a que se acabara.

“Me duele quererte”: “Es la canción que más me ha marcado y que creo que más me va a marcar en mi vida, porque de alguna manera me abrió los ojos, me hizo pensar más en mí, en lo que yo quería y sentía, tras una ruptura muy dolorosa", expone Luis Cortés. Una canción que sirvió de terapia, ya que tan solo tardó 20 minutos en escribirla.

“Sin ti, sin mi”, la continuación del anterior tema “Me duele quererte”, una canción dedicada al amor/desamor. Al vacío, al dolor y a la pena de un amor perdido con la intensidad y profundidad que Luis imprime en cada una de sus composiciones.

“Mamá”, un tema que cuenta la historia de vida y superación de una madre soltera que ha tenido que luchar para sacar adelante a sus cuatro hijos. Todo un tributo a su propia madre, donde le agradece todo lo que ha hecho por él y por sus hermanos. “Sentía que tenía que enseñarle al mundo lo orgulloso que estoy de mi madre y lo mucho que la quiero”.

Incluso, Luis quiso que el momento fuera todavía más especial, y sin que su madre supiera nada de la existencia de la canción, alquiló una sala de cine, para que pudiera ver en primicia el estreno de la canción junto a sus seres queridos.

Jóven promesa

Con el duende gitano y el calor de África, Luis Cortés mezcla de manera perfecta el flamenco, el Soul y el R&B. La juventud no es un condicionante para poder destacar en el mundo de la música, con tan solo 18 años empieza a romper los estereotipos del flamenco con su primer single “Ojalá” lanzado en Noviembre de 2019 de la mano de sus productores Nerso y Scorpion bajo el sello Sound Blaster Records.

Tras varios lanzamientos, a finales de 2020 publica "Esa Morena" single que tiene una gran acogida sumando más de 4 millones de reproducciones. A partir de este lanzamiento su carrera empieza a despegar y es con el lanzamiento "En Sueños" junto a Zaira, cuando se consolida en este género acumulando casi 12 millones de reproducciones. Más tarde publica el remix de la canción "Esa Morena" junto a Keen Levy, que se posiciona rápidamente en varias playlist de diferentes plataformas digitales.

Luis Cortés es una figura activa en las redes sociales, sobre todo en Tik Tok donde lleva a cabo diferentes versiones de canciones. Incluso, uno de sus vídeos con la canción "Hoja en Blanco" llegó a hacerse tan viral, que el reclamo del público provocó su lanzamiento.