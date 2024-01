Todo lo que tienes que saber antes de coger un taxi en Madrid: tarifa nocturna, pago en efectivo y suplementos

En Madrid hay miles de taxis, debido a la alta demanda que existe en prácticamente cada punto de la capital. Y es que, a pesar de la competencia que han vivido en los últimos meses con los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), coger un taxi en la capital continúa siendo algo habitual para muchos. Sin embargo, a la hora de reservar un taxi, ya sea en plena calle o con antelación, son muchas las dudas que surgen a los clientes en lo relativo a tarifas, los pagos en efectivos, o los suplementos que pueden cobrarte los taxistas.

Tal y como se indica en el portal digital de la Comunidad de Madrid, se puede realizar una reclamación a un taxi, ya sea por mejoras en el servicio, anomalías o incidencias en el mismo, o reclamaciones económicas. Una de las cuestiones que más se preguntan los usuarios, tiene que ver con las horas que abarca el horario nocturno de los taxis en Madrid, que tal y como señalan en la propia web, se considera servicio nocturno el que se realiza entre las nueve de la noche y las seis de la mañana del día siguiente.

Mujer viajando en taxi / Pexels

El taxímetro debe iniciarse una vez se comunique el destino

No es la única cuestión que genera dudas entre los clientes, pues el pago en efectivo o el funcionamiento del taxímetro son preguntas frecuentes entre los usuarios. Tal y como aclaran en el portal digital, en caso de querer pagar en efectivo has de saber que "los taxistas sólo tienen obligación de dar cambio hasta la cantidad de 20 euros. Si el taxista no tiene cambio, deberá detener el taxímetro. Si, por el contrario, el importe del trayecto supone un cambio superior a 20 euros, será usted el que deberá bajar del vehículo para conseguir la cantidad correspondiente, mientras el taxímetro sigue funcionando.

No existen suplementos por cuestiones relativas al equipaje, pues según detallan en el portal, "el usuario tiene derecho al transporte gratuito del equipaje, siempre que la capacidad del maletero lo permita", dejan claro. Por último, en relación al taxímetro son muchos los clientes con dudas acerca del momento en que empieza a funcionar. Y es que, lo cierto es que el contador debe activarse una vez el cliente sube en el vehículo y comunica al conductor cuál es su destino. Si se trata de un servicio contratado previamente, el taxímetro entrará en funcionamiento en el momento de partida del taxi.