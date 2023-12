Estos son los mejores petardos de Madrid para esta Nochevieja

Se acerca el fin de año. Vestidos de gala, un buen cóctel, una mesa con manjares, amigos y familiares para los más afortunados, unas campanadas a punto y doce uvas por cabeza. La Nochevieja puede ser una velada muy emocionante y lo es más aún para quienes desean celebrar la entrada del 2024 entre luces y un gran estruendo. Desde el neón asombroso de los fuegos artificiales al ruidoso estallido de petardos, pasando por bengalas vibrantes o por pequeños artículos voladores y luminosos infantiles, hay productos de pirotecnia de todo tipo.

Dónde comprar petardos en Madrid

Hay muchas empresas en España dedicadas al sector de la pirotecnia, tan extendido sobre todo en la costa este de la península ibérica. Hay fallas en decenas de pueblos y ciudades de la Comunidad Valenciana, 'correfocs' en Cataluña, pero también miles de localidades celebran sus fiestas patronales bajo la colorida lluvia de unos buenos fuegos artificiales. Y, por supuesto, la Nochevieja es una fecha en la que muchos no pierden la ocasión para lanzar unos petardos en las calles y disfrutar con sus seres queridos.

Estas son algunas de las empresas más conocidas dedicadas a la venta de petardos:

Hipercohete . Tiene varios locales en polígonos indsutriales por toda la Comunidad de Madrid. Sus tiendas están en Fuenlabrada, Casarrubuelos, Alcorcón, Las Rozas, Paracuellos del Jarama, Collado Villalba y Alcobendas. Se pueden adquirir productos promocionados como el 'Lote Retruena' con 10 artículos pirotécnicos, la 'Oferta Color', la 'Oferta Efectos Volantes' o la 'Oferta Mega Falleros + Silba Boom', entre muchas otras combinaciones.

Carlos Caballer Fusión . Esta compañía ofrece antorchas de humo de colores, cañones de confeti, la 'Traca Valenciana Especial de 50 metros' o complementos como una caja de madera portapetardos, entre otros productos. También proporcionan a sus clientes la posibilidad de ser contratados para espectáculos con fiegos artificiales para eventos. La tienda física se encuentra en Burjassot, un pueblo de Valencia, pero se puede comprar a través de su página web.

Servi-Fiesta (de Tiendas Vulcano). Dispone de servicio online y presencial en Villarejo de Salvanes, una localidad en la comarca de las Vegas, en el sudeste de la región. Se pueden adquirir bombetas y petardos de todo tipo como cajas con 10 unidades de 'silba boom', 100 unidades de 'mini-pirata', 25 o 50 unidades de 'mini champion' o 'truenos'.

Pyro Shopping (Petardos Pinto) . Esta empresa vende tracas valencianas de varias decenas de metros, baterías de disparos, truenos de impacto (bombetas), supercandelas, bengalas y todo tipo de artículos de material pirotécnico. Se pueden adquirir en la tienda física en la calle Oropéndolas, 2, en Pinto o vía online.

Petardos CM. Esta cadena ha abierto unas cuantas tiendas en Cataluña, La Rioja (Logroño), País Vasco, Navarra (Pamplona) y Cantabria (Santander). En la Comunidad de Madrid sus locales están en Torrejón, Alcorcón, Alcalá de Henares y Madrid capital. Ofrecen un surtido amplísimo de productos como cohetes, tracas, bombetas, bengalas, baterías, fuentes, petardos y truenos, artículos infantiles, etc. También disponen de paquetes especiales para eventos como cohetes de colores o bombas de humo.

Estas fiestas, si adquieres material pirotécnico recuerda siempre mantener la seguridad. Lee detenidamente las instrucciones de uso antes de utilizarlo. No introduzcas los artículos en los bolsillos ni los acerques a la cara o a otras zonas del cuerpo. Tampoco los metas en botellas ni recipientes de ningún tipo, porque podrían producir una explosión descontrolada. No manipules ni vacíes el contenido de los petardos u otros productos. Asegúrate de no tener personas, edificios, vehículos o cualquier otra superficie a tu alrededor cuando actives la pirotecnia y mantén siempre la precaución.