Convocan una manifestación frente a Corrugados Getafe para "exigir respuestas inmediatas" sobre el incidente radiactivo

Este viernes 24 de noviembre, a partir de los 18:30 horas, los vecinos y vecinas de Getafe se concentrarán frente a la fundición de Corrugados para exigir explicaciones por el incidente radiactivo ocurrido hace más de un mes en la planta. "Getafe merece saber la verdad y conocer si la población ha estado expuesta a la radiación detectada en la fundición", señala un comunicado difundido por la Plataforma de Afectados por Corrugados Getafe, que reúne a varias asociaciones vecinales, entre ellas la de Juan de la Cierva y Los Molinos, los barrios más cercanos a la fábrica; al AMPA del CEIP Miguel de Cervantes, también próximo a las instalaciones, y a Ecologistas en Acción.

El pasado 13 de septiembre, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) recibió una notificación de la fundición metalúrgica Corrugados, ubicada en Getafe, tras detectar el día anterior la "fusión accidental de una fuente radiactiva de Cesio-137" en uno de los hornos de la acería. Inmediatamente, los técnicos del CSN se personaron en las instalaciones y comprobaron que "solo estaba afectado el sistema de depuración de polvo de humo, no estando contaminado ni el acero producido ni el resto de la instalación, ni ninguna zona exterior de la misma". A instancias del Consejo, la empresa implementó un plan de limpieza y descontaminación y, desde finales de octubre, retomó la actividad habitual.

A pesar tanto el Consejo de Seguridad Nuclear como los responsables de Corrugados aseguran que el suceso no ha tenido ninguna repercusión sobre el medioambiente ni sobre la salud de los trabajadores ni de los residentes cercanos, los vecinos de la zona no han quedado satisfechos. "Es necesario confirmar si ha habido filtraciones al exterior por las chimeneas tras fundir el material radiactivo, por qué fallaron los arcos detectores, cuánto tiempo estuvo al aire libre ese material contaminado en la campa de chatarra, y si ya hay resultados de los exámenes médicos a los trabajadores que podrían haber estado afectados", expone la plataforma.

Años de protestas y una autorización ambiental bajo revisión

Lo ocurrido no ha hecho más que reactivar la preocupación del Ayuntamiento getafense y de las entidades vecinales, que llevan años denunciando problemas de ruidos, olores y emisiones contaminantes provenientes de la fundición, y reclamando a la Comunidad de Madrid una regulación más restrictiva. De hecho, se trata del segundo incidente grave de los últimos meses, tras la confirmación de vertidos ilegales al saneamiento que el propio Gobierno local denunció en septiembre y por los que la Comunidad mantiene abierto un expediente sancionador contra Corrugados.

Según fuentes municipales, la autorización ambiental, que la Comunidad lleva revisando desde el pasado junio en respuesta a las reclamaciones vecinales, "debe endurecerse en todos sus extremos, para garantizar la calidad de vida de todos los vecinos de la ciudad por igual, y que la Comunidad de Madrid tiene que tomarse en serio los problemas en la salud que pueden generarse ante esta indefensión de los vecinos y el Ayuntamiento durante años".

A la calle para "exigir respuestas inmediatas"

Para los representantes vecinales, la detección de material radiactivo es la "gota que colma el vaso" tras años de polémicas. "Getafe ya ha sufrido todo lo que podía sufrir con Corrugados", denuncia el escrito de la plataforma, que asegura que es momento de decir "se acabó". Asimismo, destaca la labor llevada a cabo por el movimiento vecinal: "Si esta plataforma no llega a investigar por su cuenta y a contrastar y desvelar el incidente radiactivo, NADIE se hubiera enterado. La presión no hubiera existido y las decenas de trabajadores afectados no hubieran tenido la revisión médica que la fábrica ha anunciado en un comunicado al verse arrinconada por los hechos innegables".

En respuesta a todo este revuelo social y mediático, la compañía invitó el pasado viernes a los vecinos a visitar las instalaciones y conocer de primera mano la actividad y las medidas de seguridad empleadas. Inmaculada Carrasco, una de las portavoces de la Plataforma de Afectados por Corrugados Getafe, explica que han declinado esta propuesta porque "no estamos dispuestos a servir a los objetivos de blanqueo que tiene la acería con ese ofrecimiento". De acuerdo con la representante, los vecinos y vecinas de la zona ya "conocen perfectamente el funcionamiento de Corrugados", ya que "los sufrimos a diario".

Por todo ello, los afectados han decidido organizar esta nueva manifestación tras verse obligados a suspender la convocada a finales de octubre a causa de las lluvias torrenciales. "El hecho es gravísimo. Por eso, este viernes 24 de noviembre salimos a la calle", subraya el comunicado. Desde el Ayuntamiento de Getafe aseguran que estarán presentes en el acto en apoyo de los vecinos. Por su parte, los responsables de CL Grupo Industrial, el conglomerado empresarial en el que se integra Corrugados Getafe, han declinado pronunciarse al respecto tras condecer la semana pasada su primera entrevista.