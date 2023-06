Almeida recluta a excargos de Ciudadanos para puestos directivos de su Gobierno

José Luis Martínez Almeida en la primera junta de gobierno de la legislatura. / EFE / JJ Guillén

La salida de Ciudadanos del Pleno municipal y del Gobierno de coalición del Ayuntamiento de Madrid ha dejado a varios responsables de área y personas que conformaban sus equipos sin ubicación. Pero , con su nueva mayoría absoluta y su bastón de alcalde, ha decidido reclutar a parte de ese equipo que durante la pasada legislatura trabajó también para él. Además de los dos concejales que abandonaron el partido naranja y saltaron a las listas del PP, hay otros exconcejales de Ciudadanos que Almeida ha decidido retener en su Gobierno, aunque no saltaran del barco de antes de las elecciones.

Silvia Saavedra ha sido en los últimos cuatro años persona de la confianza de la exvicealdesa, responsable del Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana y tercera teniente de alcalde, puesto que recae ahora sobre Marta Rivera de la Cruz. Su cercanía a Villacís hacía prever que, tras los resultados de su formación en las últimas elecciones del 28 de mayo, su futuro se encontraba lejos de las responsabilidades de Gobierno. Pero no es así. Almeida la ha reclutado para la Delegación de Políticas Sociales, Familia e Igualdad. Saavedra, que nunca abandonó a Villacís, será la próxima directora general de Mayores y Soledad no deseada, un puesto directivo dentro del Ayuntamiento aunque no un alto cargo. Así lo confirman fuentes cercanas a la alcaldía. La exvicealcaldesa siempre dijo de ella que era "un perfil sólido" y en las reuniones de traspaso que mantuvo con los nuevos responsables defendió la valía de Saavedra y otros compañeros de partido.

Esta es una de las áreas que debe encargarse de "uno de los grandes retos" del gobierno municipal, según ha desvelado la actual vicealcaldesa, Inma Sanz, tras la reunión de la Junta de Gobierno en la que se ha aprobado el segundo nivel de la estructura del ejecutivo local. En la Delegación de Políticas Sociales, Familia e Igualdad que capitanea José Fernández, "se han desdoblado" las competencias y desde este jueves, junto al área que llevará Saavedra, habrá una dirección general específica para Familia e Infancia, que estará centrada en impulsar el plan de natalidad, otra sobre Educación, Juventud y Voluntariado; otra de Servicios Sociales y Discapacidad; y otra de Igualdad y Contra la Violencia de Género, "que se mantiene sin modificaciones", ha querido puntualizar Sanz.

De Políticas Sociales a Empleo

En este esqueleto organizativo no se ha puesto aún nombre formalmente al puesto que ocupará Pepe Aniorte, ex edil de Ciudadanos que se sumó a la lista del PP para las elecciones y que en la última legislatura ocupó precisamente la Delegación de Políticas Sociales, Familia e Igualdad. Su labor en ese departamento ha sido alabada por diferentes sectores y su papel en el organigrama parecía estar ligado a este área. El alcalde ha desvelado en varias ocasiones que tendría un puesto garantizado aunque no haya sido elegido concejal de nuevo (el PP sacó 29 escaños y él iba en el puesto 32), y según las fuentes consultadas, esa labor social va a seguir desarrollándola desde la Gerencia de la Agencia de Empleo, aunque las conversaciones aún no han concluido en una firma y se cerrará en próximos días.

La ex delegada de Deportes Sofía Miranda, que se desligó de Ciudadanos pidiendo abiertamente el voto para el PP, es otro de los exmiembros de Ciudadanos que fuentes municipales aseguran que tendrá un espacio en el equipo de Almeida, pero su ubicación sigue sin confirmarse. Quien tiene el puesto cerrado desde el primer día es Ángel Niño, a quien el alcalde ha mantenido en el área delegada de Innovación que ya ocupó en la pasada legislatura.

La reestructuración que ha realizado Almeida sigue la estela de lo prometido por el de reducir las áreas y los puestos de responsabilidad. En el Ayuntamiento eso se traduce en que se reducen "los puestos políticos y se refuerzan los técnicos", en palabras de Sanz, que ha explicado que se pasa de las anteriores nueve áreas de Gobierno a siete, y de seis áreas delegadas a cuatro. En total, un "ahorro de 224.000 euros".