Este es el examen imposible de Matemáticas de Madrid que ha enfadado a miles de alumnos

Unos alumnos realizan exámenes de PAU en la Universidad de Barcelona / Ferran Nadeu

Las pruebas del acceso a la universidad, conocidas como EBAU o EvaU - antigua Selectividad- han comenzado ya en toda España. Cientos de miles de alumnos de todas las comunidades autónomas se enfrentarán esta semana a los exámenes que definirán su futuro académico y laboral.

Estos exámenes, diseñados para evaluar los conocimientos adquiridos durante la etapa educativa, son considerados como una puerta de acceso a la educación superior. Sin embargo, también generan una gran dosis de estrés y ansiedad entre los jóvenes, quienes se enfrentan a un desafío académico que puede determinar su futuro profesional.

Este lunes comenzaba la EvaU en la Comunidad de Madrid, donde como era de esperar, al igual que sucede en la mayoría de los años, se ha armado lío en Twitter con uno de los exámenes.

El problema irresoluble del examen de Matemáticas

La prueba de Matemáticas de la Selectividad 2023 de la Comunidad de Madrid se ha vuelto viral en Twitter porque, al parecer, uno de los ejercicios que planteaba era imposible de solucionar. Ha sido un profesor y doctor en Física, Sergio Montañez, quien ha expuesto en la red social el error de los profesores que prepararon el examen:

"En la EvAU de Madrid han pedido a los estudiantes estudiar la continuidad de esta función en la recta real. Pero no se puede estudiar la continuidad en x=1 porque este punto no pertenece al dominio de la función. Han metido la pata los que han elaborado el examen", publicó este profesor junto a la gráfica de uno de los ejercicios del examen B de Matemáticas.

En la EvAU de Madrid han pedido a los estudiantes estudiar la continuidad de esta función en toda la recta real.

Pero no se puede estudiar la continuidad en x=1 porque ese punto NO PERTENECE AL DOMINIO DE LA FUNCIÓN.

Han metido la pata los que han elaborado el examen. pic.twitter.com/h9y2OcedXV — Sergio Montañez Naz (@DivulgaMadrid) 7 de junio de 2023

De acuerdo con Montañez, con los datos del problema, tendrían que haber preguntado a los alumnos "por las discontinuidades de la recta real" no por la "continuidad". De todas formas, el profesor considera que este temario no pertenece a 2º de Bachillerato, por lo que los alumnos no tendrían por qué saber resolver dicha cuestión. Otros usuarios que han comentado a este hilo opinan que "es un error bastante común preguntarse en R y no pensar en el dominio". Además, observando ambas opciones de los exámenes, otro usuario comenta que "la opción A es un chiste de examen".