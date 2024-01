Cambio de armario: trucos para hacerlo de manera fácil y efectiva

Con la llegada del otoño, el cambio de armario es algo de lo que no podemos huir. Las primeras semanas del mes han sido lo suficientemente calurosas para que hayamos pospuesto este proceso un poco más de lo normal, pero con el descenso de las temperaturas tenemos que organizar de una vez por todas esta sección tan importante de nuestra habitación.

La capacidad de los armarios no ayuda, pues a no ser que tengas un walk-in closet tendrás que buscar las maneras de ganar espacio en esta pequeña superficie. Superponer prendas, comprar bolsas para los zapatos, el método de Marie Kondo o incluso comprar cajoneras, son situaciones que se nos pasan por la cabeza al intentar organizarnos mejor.

Pero no te preocupes, porque no solo te vamos a dar los trucos para que este proceso sea más liviano, sino también para que no peques de saltarte algún que otro paso crucial para la óptima organización de tu armario. ¡Sigue leyendo si quieres saber más!

Los trucos definitivos para un cambio de armario perfecto

1. Prepara tus productos de limpieza

Cuando vayas sacando la ropa y el calzado, te darás cuenta de la cantidad de polvo que es capaz de acumular la superficie. Ten a mano tus productos de limpieza para evitar manchar la ropa limpia que quieras colocar en el armario y poner lavadoras de más.

2. Separa la ropa

Ten muy bien ubicada las prendas que usas para un clima más cálido y las que usarás durante las temperaturas más frías.

Comúnmente mezclamos la ropa a la hora de hacer el cambio de armario por no querer dedicar un breve momento a la selección y separación de la ropa, lo que entorpece el cambio y no optimiza para nada nuestro tiempo.

3. Pon lavadoras

Hay muchos trucos para la limpieza de la goma y del bombo de tu lavadora / Pixabay

La ropa que ya no vayas a usar durante la temporada tendrá tendencia a coger ese olor desagradable a "cerrado", y más si las prendas no están del todo limpias.

Ahorra tiempo, y, mientras seleccionas la ropa para el cambio de armario, pon un par de lavadoras.

4. Secciona tu ropa

Conforme tengas la ropa de una temporada y de otra, te recomendamos hacer montones para que sitúes qué cantidad tienes de cada cosa y pienses dónde las vas a guardar.

Por ejemplo, mantén todos tus jerséis juntos, todos los vaqueros apilados o todos tus zapatos en una sola balda.

5. Dona, regala o vende

Seguramente, a la par que encuentres cosas que nunca te habías puesto y quieras estrenar, te encontrarás con ropa con la que ya no te identificas para nada.

Aprovecha para descargarte aplicaciones como Vinted para vender tu ropa y sacarte un dinero extra o darle una segunda vida a tus prendas.

6. Dobla lo más voluminoso

Si quieres que tus prendas se conserven mejor, intenta mantener dos o tres dedos entre percha y percha. Si tienes toda tu ropa apretada, podrán acumularse olores desagradables entre prendas.

Muchas incluso podrán perder su forma inicial al estar en contacto con las perchas, para evitar esto, opta por doblar los jerséis o las sudaderas más voluminosas que tengas.

7. Guarda la ropa en vertical

Este es un método por el que ya abogaba Marie Kondo, en el que la ropa debía estar ubicada en las típicas cajoneras verticales para mantener una mejor organización y economizar el espacio.

Este truco es ideal para la ropa interior o las prendas más finas como tops o camisetas.

8. Zapatos en bolsas

zapatos / EPE

Deshazte de las baldas para los zapatos y compra una bolsa con múltiples compartimentos para guardarlos. Así, obtendrás más espacio para el resto de tu ropa y evitarás mancharla.

9. Cajoneras y etiquetas

Si eres de esas personas que se olvida de la ropa que tiene o termina mezclando todo tipo de prendas sin orden alguno, opta por comprar unas cajoneras y organizar tus prendas.

De esta manera, ya tendrás el trabajo hecho para el próximo cambio de armario, lo que te ahorrará tiempo y esfuerzo.

10. Piensa en la estética

El cambio de armario no tiene como finalidad bajar la ropa que vayamos a usar durante el invierno o verano, sino de mantener un orden e intentar prolongarlo lo máximo posible.

Seccionar la ropa por colores, mantener los accesorios en su propia cajonera o incluso tener un rincón para los bolsos y gafas de sol son detalles que, aunque a priori parezcan insignificantes, pueden ser el punto clave del orden total en tu armario.

Pon a prueba estos trucos y consejos y verás cómo mantendrás el orden durante mucho más tiempo. Recuerda dedicar el tiempo suficiente a cada paso, pues, por el contrario, podrías desencadenar un desorden que te quitará tiempo de calidad después.