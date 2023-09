Estas son las tendencias y colores de moda para esta temporada de otoño 2023

SPAIN-FASHIONWEEK 2023 / JUAN MEDINA

Cada año al finalizar el verano pensamos en lo felices que hemos estado al sol, con esos looks desenfadados que empleamos cada día para ir a la playa, a la piscina o para el paseo por el pueblo o la ciudad. Sin embargo, cuando se acaba esta estación empieza otra también bonita, en la que el clima es una de las grandes ventajas y con lo que podemos jugar con los looks de la temporada de otoño 2023.

Cada temporada suponemos qué será tendencia, qué utilizaremos cuando acabe el verano, qué moda volverá y cómo serán los complementos de este año.

El entretiempo que tenemos durante los meses de otoño nos permite jugar con la ropa a la hora de vestir y crear looks auténticos con piezas que tenemos en el armario. Este tráiler de tendencias lo hacen las grandes marcas y firmas de ropa en las pasarelas de la Fall-Winter de cada año. Pero antes, empecemos hablando de los colores que se llevan para esta temporada.

Colores en tendencia otoño 2023

Los colores en tendencia para esta temporada son los que marcarán un antes y un después en nuestros outfits. El año pasado contábamos con colores llamativos y fuertes como el azul klein, el lila, el verde kaki, rosa o el color rojo. Para este año, la esencia de los colores es bastante parecida. S

Si nos paramos a pensar, hay algunos que predominan más que otros y que hacen presencia en todas las temporadas, como es el color rojo, un color con voz y personalidad, con el que no pasarás desapercibida. Este, junto con el color café, el negro, magenta, rosado, azul rey y el amarillo, son tendencia para esta temporada de otoño 2023-2024.

Tendencias de ropa para este otoño

1. La bufanda o ‘accesorios al cuello’

Uno de los elementos que entran en acción es la bufanda. En temporadas anteriores ya hemos visto como se ha puesto de moda llevar el accesorio en el cuello y darle ese tono de color a nuestro outfit. Un must en nuestro look. En la última temporada predominaron los chockers al cuello en forma de flor. Un accesorio que se puede combinar en outfits completamente diferentes.

Las propias influencers han sido las encargadas de llevar la moda desde las pasarelas al street outfit. Desde entonces hemos podido ver como son cientas las combinaciones que podemos hacer con este accesorio. Un outfit de fiesta donde el chocker de flor sea un toque más.

Sin embargo, en la mayoría de ocasiones hemos podido ver la combinación de este complemento con pantalones vaqueros, un outfit más informal, donde la flor pasa a primer plano.

El pañuelo skinny es otra de las modas para este otoño que ya tuvimos hace un par de décadas. Es otro de esos elementos que te levantan el outfit dándole un toque elegante, pasando de uno básico a otro más chic.

2. Vuelven los cuadros como estampado

Un año más, aunque este viene pisando más fuerte que nunca, vuelven los cuadros a las prendas de ropa. Vuelve la estética colegiala, la Blair Waldorf y el aspecto old money a los conjuntos de ropa de esta temporada de otoño. Es de nuevo el estampado más elegido para esta estación del año. Además, uno de los colores en tendencia para esta temporada es el rojo. Los conjuntos a cuadros con este color son, sin duda, los que más se repiten. Ese look de colegiala renovado y moderno que hemos podido ver desde la icónica Blair en Gossip Girl hasta no hace mucho en los looks de Emily Cooper en "Emily en París".

3. Las corbatas en tendencia

Uno de los complementos estrella que se unen a esta nueva temporada son las corbatas. Firmas como Valentino o Dior han sido las primeras en incorporarlas a sus looks como tendencia predominante para este otoño. Un elemento masculino que hasta ahora no se había colado en los armarios femeninos. Cuando hace unos años llegaron a las grandes pasarelas los traje de chaqueta en mujeres se sabía que sería una moda que perduraría en el tiempo. Sin embargo, lo que no se esperaba es que años después se empezaran a llevar los accesorios que acompañan a ese traje de chaqueta de oficina.

Ahora se lleva el look de corbata más desenfadado, incluso dejando atrás ese traje de chaqueta y combinarlo con tops y vaqueros anchos. Unos renovados outfits donde los complementos y prendas características no llevan género.