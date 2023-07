Efímero Club: la nueva moda de consumir bolsos de grandes marcas alquilándolos cada día

Efímero Club / Instagram Efimero

El alquiler de prendas era, hasta hace unos años, muy relativo. Pocas marcas ofrecían este servicio que, a bote pronto, llama al consumo responsable. Con la entrada de la sostenibilidad al mundo de las prendas, cada vez hay más lempresas que se suman a este nuevo modelo de negocio cuyo objetivo es dejar de acumular ropa sin sentido en nuestros armarios. Con él puedes permitirte el 'lujo' de invertir en prendas que solo te pondrás un día.

Ahora, se ha extendido más allá de las prendas de ropa y ha pasado a los artículos de lujo con proyectos como Efímero, el club de alquiler de bolsos por suscripción que ha llegado de la mano de Alejandra Bogas, CEO & Co-Fundadora y Rocío Irisarri, CMO.

La idea de negocio de Alejandra Bogas y Rocío Irisarri

El proyecto ha nacido bajo el contexto del uso de bolsos de lujo de forma responsable y el rechazo a ese impacto medioambiental con compras compulsivas en el sector del lujo. Es por ello que EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha hablado con el equipo de Efímero, para indagar y conocer un poco más este nuevo modelo de negocio que está arrasando en internet.

Efimero Club. / Fotos cedidas por Efimero

P. ¿Cómo surge la idea?

R. El proyecto nace de la mano de Alejandra Bogas, CEO de la empresa, y surge de una visión sobre cómo el mundo está cambiando, y cómo cada vez somos más conscientes del impacto que tienen nuestras decisiones tanto en el planeta como en nuestro bolsillo. Desde hace algunos años, estamos viviendo una transición hacia un modelo de consumo basado en el uso, en lugar de la posesión, tendencia que está ganando fuerza en muchas industrias, como la movilidad y el turismo, y que ahora también la vemos en la moda. Después de analizar esta visión, nos dimos cuenta de que el modelo de suscripción a bolsos, inexistente aún en España, sería el siguiente paso hacia una moda más consciente y responsable.

"Efímero nace con la idea de promover una moda más consciente, pero sin perder de vista la creatividad y versatilidad de esta, siguiendo los pasos de países cuya mentalidad, ya ha cambiado hace tiempo"

P. ¿Qué bolsos son los que más se consumen? ¿Qué marcas tenéis?

R. Nuestro catálogo es bastante amplio y variado, y gracias al recibimiento que está teniendo Efímero, lo ampliamos cada semana. En estos momentos, contamos con más de 90 referencias y más de 35 marcas diferentes (desde YSL, Dior, Loewe, Louis Vuitton, Fendi… hasta marcas españolas como Malababa, Degabriel, Virginia Henkart o Leandra Bags, entre muchas otras).

En cuanto a cuáles son los más demandados, la verdad es que hay un poco de todo. Generan mucho interés los bolsos de marcas menos conocidas con colores o diseños más atrevidos que a lo mejor nunca te comprarías, pero que te encantaría llevar. También, los bolsos de marcas más reconocidas que en otra ocasión quizá nunca habrías tenido oportunidad de probar.

Efimero Club. / Fotos cedidas por Efimero

P. ¿Cuáles son los tipos de alquiler de bolsos que se ofrecen?

R. El catálogo de Efímero se divide en dos tipos de bolsos, los eventuales que se pueden reservar cuatro días, y que están enfocados a ocasiones especiales, y los mensuales, que se pueden disfrutar durante un mes completo. Ofrecemos dos servicios diferentes:

Suscripción trimestral : cada mes, recibes una serie de créditos que podrás ir canjeando por tus bolsos favoritos. Puedes disfrutar de ellos durante un mes o cuatro días y, al acabar, cambiarlos por otros sin remordimientos.

Alquiler eventual: es la alternativa para los que no quieren formar parte del club, pero quieren disfrutar de forma puntual de nuestros bolsos eventuales. Podrán reservarlos cutro días. Está enfocado a ocasiones especiales. Nosotros nos encargamos tanto del envío y recogida en tu domicilio, como de la limpieza, desinfección y puesta a punto de todos los bolsos para que siempre lleguen en perfecto estado.

P. ¿Estos bolsos de dónde salen?

R. Por ahora los conseguimos mediante dos vías. Colaboramos directamente con marcas que buscan reducir sus barreras de entrada, y además, potenciar este nuevo consumo de la moda (mayoritariamente marcas españolas); y por el otro, disponemos de bolsos en propiedad y de usuarias que buscan disfrutar de nuevos bolsos mientras comparten los suyos con el resto del club.

P. ¿Cómo les llega el producto a los clientes?

R. La llegada del pedido es muy sencilla . Enviamos los bolsos a la dirección que nos indican, en una caja que incluye no solo el producto, también:

Una bolsa de tela en la que pueden guardar el bolso y así asegurarse un mejor cuidado durante el tiempo que lo tienen .

Una réplica de esta bolsa en tamaño mini para llevar accesorios, monedas, etc.

Una tarjeta en la que pueden dejar un mensaje sobre su experiencia con ese bolso a la siguiente persona que lo vaya a disfrutar.

P. ¿Qué ocurre sin un bolso sufre daños o desperfectos?

R. Trabajamos directamente con un taller especializado en bolsos de lujo, que arregla cualquier desperfecto que el bolso pueda sufrir. Valoramos cada caso en concreto y según este, repercutimos un porcentaje del valor del bolso o en créditos del perfil.

Efimero Club. / Fotos cedidas por Efimero

P. Cuando se acaba la ‘suscripción’, ¿cómo devuelven los bolsos?

R. Nosotros nos encargamos tanto del envío como de la recogida, en la dirección que cada usuario nos indique. Solo les pedimos que el bolso vaya dentro de la bolsa de tela y en una caja bien cerrada para asegurar que va bien protegido durante el trayecto. Una vez lo devuelven, ya están preparados para elegir su siguiente Efímero.

P. ¿Qué pasa si a una clienta le gusta tanto uno de vuestros bolsos que plantea quedárselo?

R. Desde Efímero valoramos la opción de reventa. Al fin y al cabo, se trata de una compra responsable, ya que la realizas tras haberlo probado y disfrutado un mes, siendo consciente de que vas a poder darle una vida útil al bolso.

P. ¿Esta idea se queda aquí? ¿O tiene objetivos de seguir expandiéndose en otro tipo de artículos?

R. Nuestra idea, y domo vemos Efímero a largo plazo, es siendo un armario 360º. Es decir, que puedas disfrutar de la moda al completo a través de nosotros. Nos imaginamos un futuro con todo tipo de accesorios y prendas, facilitando al usuario tener un armario completamente circular.

Si no afirmas que alguna vez has soñado con tener una colección de bolsos, de diseño y del sector del lujo, seguro que estarías mintiendo. Una buena colección a la que poder acudir a diario en busca de ese complemento final. Sin embargo, es muy complicado. No es responsable acumular tantos bolsos que, por mucho que nos gusten, no vamos a utilizar tan a menudo.