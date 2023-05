'Fast fashion': la moda más elegida por las mujeres de la realeza

Letizia y su vestido de Mango.

Si hablamos de las mujeres de la realeza, pensamos en grandes armarios y aglutinaciones, firmas exclusivas, incluso prendas diseñadas por y para ellas. Sin embargo, en ocasiones también caen en tendencias de catálogos de marcas más amigables y asequibles para todos los bolsillos. Esta es así, la gran referencia para demostrar que no importa tanto el precio sino el diseño.

Una de las grandes galardonadas, la que se lleva la joya de la corona y a la que recurren constantemente las royals, es al made in Spain de Inditex. Una marca referente a nivel mundial de la llamada 'moda asequible'.

La reina de la moda 'made in Spain’

La reina Letizia no solo es reina de España, también podríamos considerarla como uno de los iconos favoritos de la gente cuando combina sus outfits. Una reina de la moda 'made in Spain'. En multitud de eventos se la ha visto lucir looks fast fashion, demostrando que muchas veces la percha está por encima de la marca, con looks impecables que pueden pasar por alta costura.

Desde sus inicios con los compromisos reales, la reina ya daba señas de no estar nada interesada en lucir solo prendas de diseñador –aunque uno de sus favoritos era y sigue siendo Felipe Varela–. Muchas veces opta por firmas de renombre, pero otras elige marcas más económicas, dando una lección de diseño y de moda. Además, es una de las royals que más recicla las prendas de su armario.

Una de las marcas favoritas de la reina Letizia

Una de las marcas favoritas de la reina es la española Mango, de la que ha lucido muchos diseños a lo largo de los años, dentro de su intención por favorecer a creadores españoles. Esta marca ofrece modelos clásicos y elegantes, con precios accesibles para la mayoría de bolsillos.

Llevando looks de la moda fast fashion también ha dejado anécdotas para el recuerdo, como cuando coincidió en los 'Premios Nacionales de Discapacidad Reina Letizia' con una de las premiadas, la escritora Inmaculada Vivas Tesón. La imagen de ellas dos juntas, con el mismo vestido bicolor de Mango, fue la anécdota del día.

Una de las marcas favoritas de Alexia de Holanda

La marca Zara no solo lidera la lista de las más populares dentro del low cost, también en el top de marcas que utilizan las mujeres de la realeza. Si bien el uso es de moda más juvenil, ninguna de ellas se ha librado de llevar algún atuendo que contenga al menos una pieza de esta firma. Alexia de Holanda la usa mucho. Uno de los ejemplos es un vestido negro que usó para la felicitación de Navidad de la familia.

Una de las marcas favoritas de Victoria de Suecia

El conglomerado H&M es otro de los grandes en la moda fast fashion. Victoria de Suecia no solo elige piezas de este tipo de marcas para su día a día (como ha demostrado muchas veces en eventos institucionales en la agenda de la casa real), sino que también ha sorprendido llevando vestidos de esta marca en otro tipo de acontecimientos.

Una de las marcas favoritas de Sofía de Wessex

Sofía de Wessex luciendo un vestido ibicenco blanco. / Pinterest-Hola

Sofía de Wessex cada vez que puede luce también outfits del gigante 'made in Spain' Zara. Esta vez lucía un diseño ibicenco blanco que utilizó para el 70º aniversario de la Reina Isabel en el trono.

El transcurso de la moda en las royals de más edad está cogiendo fuerza en los futuros herederos y herederas al trono. Los royals más pequeños están teniendo cabida en la moda 'made in Spain' en muchas de las ocasiones. Hacemos un repaso:

El traspaso de la moda a las royals más pequeñas

Las jóvenes royals han aprendido mucho de sus madres. Si nos fijamos en los referentes de menos edad de las casas reales, podemos saber que la pasión por la moda 'made in spain' seguirá perdurando en el tiempo con las próximas generaciones. Firmas como Zara, Mango o El Corte Inglés han conquistado ya a todas las generaciones reales. En ellas se puede encontrar prendas y complementos de tendencia con opción a reciclarse pasado un tiempo.

La infanta Sofía

princesa Sofía junto a su madre la reina Letizia. / Hola

Para acudir a la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2022, la infanta Sofía llevó un vestido de El Corte Inglés.

El príncipe Louis

El príncipe Louis. / Pinterest-Hola

El príncipe Louis lleva una americana de la marca Zara para acudir a la tradicional misa de Pascua en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor.

Lady Louise Windsor

Lady Louise Windsor vestido animal print . / Pinterest-Hola

La hija de 18 años de los condes de Wessex siguió los pasos de su madre con un vestido 'animal print' que proviene de la marca Zara, de Inditex.

Princesa Leonor

La princesa Leonor. / Pinterest-Hola

Luce un chaleco gris heredado de su madre, la reina Letizia, que ya hemos visto en otras ocasiones. Es un chaleco de Zara.

La princesa Alexia

Princesa Alexia. / Pinterest-Hola

Durante el posado de verano de la Familia Real holandesa en 2021, la princesa Alexia lució unos pantalones vaqueros verdes de Zara.

Elisabeth de Bélgica

Elisabeth de Bélgica . / Pinterest-Hola

Elisabeth de Bélgica lució unos pantalones florales del gigante Zara durante la conmemoración del 5º aniversario del rey Felipe en el trono.

El símbolo e icono que dejan las Royals

Sin duda, estas royals han demostrado que la moda fast fashion puede ser una opción y que lo único necesario es saber combinar y lucir los looks. Poniendo la mirada en el panorama nacional, Letizia es una de las grandes figuras.

La firma Zara ha conquistado los armarios reales que, a fin de cuentas, son como los de todos los mortales y no pueden resistirselas propuestas de la marca emblema de Inditex, con la que el grupo conquista el mundo.