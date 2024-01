La defensa de Daniel Sancho denuncia que la policía fabricó su testimonio para incriminarle: "Es un escándalo"

A menos de tres meses de que se celebre el juicio en el que se juzgará a Daniel Sancho por el presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, la defensa del español ha denunciado en una rueda de prensa que la policía tailandesa fabricó su testimonio para incriminarle: "Es un escándalo y una vergüenza su actuación. Todos los que dijeron que Daniel era un asesino confeso se han equivocado".

Así lo ha asegurado Carmen Balfagón, portavoz de la familia Sancho, en una comparecencia en la que ha desvelado que tienen "todos los documentos necesarios" para demostrar que la policía "confeccionó" el testimonio del joven. Además, han denunciado que fue ilegalmente arrestado durante 48 horas, sin abogado y sin leerle sus derechos.

Por ejemplo, apuntan a que las grabaciones delatan que desde un primer momento Sancho explicó a la policía que había comprado los cuchillos para grabar unos vídeos de cocina en el hotel en el que estaba hospedado.

"Hay una serie de declaraciones que él realiza y hay que saber por qué. Algunas personas han criticado que Daniel se mostraba como una persona muy fría, y, ¿por qué estaba así? A Daniel se le prometió que se le iba a deportar en 48 horas y le ponen unos documentos para que firmara", ha explicado Balfagón. "Daniel declara que había habido una pelea, un intento de agresión sexual y que, fruto de esa pelea, muere Arrieta. ¿Por qué lo sabemos? Porque hay grabaciones que así lo aseveran. La policía transcribe todo lo contrario: que había comprado elementos para desmembrar a la víctima".

Una de las imágenes que no se habían visto hasta ahora, y que los abogados de Sancho han enseñado hoy, mostraría supuestamente al joven firmando un documento en tailandés en el que se supone que se le garantiza la pronta deportación a España, un papel que en principio no tendría ninguna validez y que no está acreditado. Si esto se demuestra, dicen, se podría impugnar la validez de las pruebas presentadas.

En defensa propia

La defensa sigue sosteniendo que el hijo del actor Rodolfo Sancho actuó en defensa propia a raíz de una pelea entre ambos fruto de un intento de agresión sexual. Por lo tanto, no habría existido, según su versión, premeditación a la hora de quitar la vida y luego descuartizar al cirujano colombiano.

Si se demuestra que fue un homicidio en vez de un asesinato premeditado se podría llegar a evitar la cadena perpetua o la pena de muerte que podrían resultar del veredicto, según las leyes tailandesas. El juicio, a priori, se extenderá desde el 9 de abril hasta el 3 de mayo.

"Si se trata de un homicidio imprudente la horquilla del código penal tailandés establece entre tres y veinte años de prisión. En cuanto al desmembramiento del cadáver sería un delito de profanación, que tiene penas de un año, así que olvidémonos de eso. Daniel podría estar en España en tres o cuatro años", ha dicho Carlos García-Montes, abogado de Sancho en España.

La decisión de Sancho de declararse no culpable de un asesinato premeditado es lo que retrasó el juicio hasta el próximo 9 de abril, pero también ha servido para dar tiempo a sus abogados para armar nuevas líneas de defensa. Entre ellas, esta que apunta a que ha habido irregularidades en la investigación llevada a cabo por la Policía del país asiático y que todo fue un accidente fruto de una pelea.

“Todo esto da un vuelco el día 21 de agosto, cuando la policía, que ha estado filtrando y permanentemente revelando secretos, filtra que ha habido una pelea entre Sancho y Arrieta. Entonces se acabó la premeditación” explicó recientemente García-Montes. “La pelea excluye la premeditación, por lo que estaríamos ya dentro de un homicidio. Un homicidio del que la propia policía filtra diferentes videos diciendo que hubo una pelea, hay imágenes que aportaremos, y que este hombre en un forcejeo cae hacia una bañera y casi se fractura el occipital, que es la causa de la muerte”.