La cumbre de Granada, ensombrecida por plantones, citas paralelas y exabruptos sobre inmigración

De Granada no tenía por qué salir nada concreto, público y tangible. La cumbre era un doble encuentro informal de decenas de líderes del continente europeo. Sin ningún objetivo de obligado cumplimiento, más allá de la voluntad de dialogar sobre los asuntos geopolíticos más importantes, tanto para la Comunidad Política Europea (47 países del Viejo Continente) como para la UE. Pero el clima de diálogo se ha visto ensombrecido sobre todo por el asunto de la inmigración. Es el tema más político y divisivo de todos, especialmente para la ultraderecha europea. Y hay elecciones en el horizonte: en junio, europeas. La semana que viene en Polonia, uno de los países más intensos, junto a Hungría e Italia, sobre las cuestiones migratorias.

En las llegadas, ya se notaba la tensión ambiental. El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, entró como un rayo el jueves por la mañana en el Palacio de Congresos de Granada, sin atender a la prensa, como sí habían hecho otros de sus homólogos. Pero eso no impidió que un periodista británico le lanzara una pregunta sobre la marcha: “¿Ha aceptado la UE su propuesta de ‘parar los barcos’ [Stop The Boats] de inmigrantes?”. Se refería al eslogan contra la inmigración irregular del premier de origen hindú. Sunak sólo le respondió con una mirada gélida. El primero de una serie de momentos de tensión.

El primer ministro británico organizó una minicumbre separada para fijar posturas sobre la gestión de las fronteras. Invitó a Giorgia Meloni, la primera ministra del gobierno ultraderechista italiano que afronta una crisis migratoria de primera magnitud en la isla de Lampedusa. Acudieron también el francés Emmanuel Macron y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. El británico y la italiana reclaman más dureza en la gestión migratoria. Y lo hacían en la ciudad andaluza tan sólo un día después de que España anunciara el acuerdo entre los ministros de Interior de la UE para desbloquear el Pacto de Migración y Asilo. Sunak y Meloni han oficializado su nueva alianza con un artículo en el diario italiano Corriere della Sera: "Cada semana, miles de migrantes cruzan el Mediterráneo para llegar a Italia, entrando ilegalmente en Europa. Muchos se dirigen al norte para llegar al Reino Unido. Por eso trabajamos juntos para detener las embarcaciones y pedimos a todos que actúen con el mismo sentido de urgencia".

Luego vendría un frenesí en redes sociales de Rishi Sunak en el que se jactaba de que trabaja “día y noche para ‘parar los barcos’", y lo acompañaba de un vídeo de imágenes de su contracumbre en Bruselas con Meloni.

I am working day and night to stop the boats and ensuring the UK leads the way globally in getting it done. pic.twitter.com/b1vvOWcpjI

Y esta fue la parte civilizada de la espinosa cuestión migratoria. La otra llegó de la mano del primer ministro húngaro Víktor Orban. Él tampoco se paró con la prensa a su llegada; “Llego tarde a la cita y además no participo en ‘pasarelas de belleza’” espetó al entrar, en referencia a la alfombra por la que pasan los líderes para detenerse a responder las preguntas de los periodistas. Al día siguiente sí habló: para comparar el trato que le da la UE a su país y a Polonia con una violación. “Bruselas ha violado legalmente a Polonia y Hungría al forzarlos a aceptar el Pacto de Migración. Así que no habrá compromiso sobre inmigración. Ni hoy ni en los próximos años”. Orbán incendió con sus palabras la cumbre de Granada. No puede vetar los pactos, porque basta con la mayoría cualificada para sacarlos adelante. Pero sí se puede guardar la afrenta y boicotear otras cosas que requieren unanimidad, como los presupuestos o asuntos de política exterior.

Brussels legally raped Poland and Hungary by forcing through the #MigrationPact . So there will be no compromise on migration. Not today, and not in the upcoming years. We will defend our borders from migrants and from the Brussels bureaucrats as well! pic.twitter.com/YRR5IJfQKR