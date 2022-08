La misión de la OIEA se encamina a Zaporiyia rodeada de ataques de Kiev y Moscú

"Ha llegado finalmente el día, la misión del OIEA está de camino a Zaporiyia", tuiteó este lunes el director general del organismo, Rafael Grossi, momentos antes de embarcar en la capital austríaca en un avión con el resto del equipo.

Se trata de un grupo de 14 expertos que se encargarán de inspeccionar el estado de la instalación, controlada desde marzo por los rusos pero operada por técnicos ucranianos.

"Debemos proteger la seguridad de Ucrania y de la mayor central de Europa", agregó Grossi, quien lidera personalmente la misión.

El argentino no dio detalles de la ruta del viaje de los expertos ni sobre la duración prevista de la misión, que, según medios, podría comenzar el 31 de agosto y acabar el 3 de septiembre.

Moscú sugirió hoy la posibilidad de que algunos expertos del OIEA podrían quedarse en la planta de forma permanente, tal y como ha solicitado el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a Grossi, aunque precisó que todo se decidirá sobre el terreno.

