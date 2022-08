Expertos de la OIEA visitarán esta semana Zaporiyia en medio de la tensión por un posible desastre nuclear

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha anunciado en la mañana de este lunes que una comitiva de expertos visitará esta semana la planta de Zaporiyia en medio de los temores ante un posible accidente nuclear.

"Ha llegado el día, la misión de apoyo y asistencia del OIEA para Zaporiyia ya está en camino", ha escrito Grossi en su cuenta de Twitter, mostrándose "orgulloso de liderar esta misión". Así, ha instado a "proteger la seguridad de Ucrania y de la mayor instalación nuclear de Europa".

The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM