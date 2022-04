Boris Johnson será sancionado por las fiestas de Downing Street

La Policía Metropolitana de Londres (Met) ha emitido ya más de 50 multas a empleados del Gobierno por infracción de la normativa anticovid en fiestas celebradas en Downing Street y otras dependencias gubernamentales durante la pandemia, informó este martes en un comunicado.

El primer ministro, Boris Johnson, y su ministro de Economía, Rishi Sunak, están entre los sancionados, según confirmó este martes una portavoz del jefe de Gobierno. "No tenemos más detalles, pero les volveremos a informar cuando los tengamos", agregó.

En su nota, la Met, también conocida como Scotland Yard, explica que, tras examinar las pruebas, ha remitido una cincuentena de expedientes a la Oficina de Historial Delictivo (ACRO, en inglés), responsable de enviar las sanciones a los individuos implicados, quienes, a su vez, cuentan con 28 días para pagarlas o rebatirlas.

La Policía, que analiza doce festejos de una veintena organizados, señala que "sigue investigando el asunto con premura" y no descarta imponer más penalizaciones económicas en las próximas semanas.

Johnson admitió que él mismo asistió a algunos de los actos en el complejo gubernamental de Downing Street, donde se ubican su residencia y despacho oficiales, aunque ha negado que se violaran las reglas contra el coronavirus.

Hace unos días, el líder del Partido Laborista -en la oposición-, Keir Starmer, pidió que se identifique a todos los miembros del Gobierno sancionados por haber participado en esas celebraciones durante los confinamientos de 2020 y 2021.

Starmer insiste en que su rival tory debe comparecer ante la Cámara de los Comunes, actualmente en receso por la Semana Santa, "para rendir cuentas" y que se establezca si engañó al Parlamento al insistir, primero, en que no hubo fiestas, y después, en que no habían quebrantado las normas.

"Los conservadores están totalmente desacreditados para gobernar. El Reino Unido merece algo mejor", escribió Starmer en Twitter.

Boris Johnson and Rishi Sunak have broken the law and repeatedly lied to the British public.



They must both resign.



The Conservatives are totally unfit to govern. Britain deserves better.