Adiós a la humedad: esta planta es perfecta para tu baño

Para librarse de los problemas derivados de la humedad en el hogar, lo mejor es ventilar a menudo para secar y favorecer la circulación de aire. Además, las paredes deben contar con un buen aislamiento. Pero si no lo tienen, se puede aplicar una pintura especial que forma una capa impermeable o rociar con determinados productos que eliminan el moho.

Sin embargo, no siempre es posible poner en práctica estas recomendaciones. Por ejemplo, algunas habitaciones no cuentan con la ventilación necesaria porque no tienen ventanas. El baño suele ser una de ellas y, también, los cuartos de interior. Si este es tu caso, uno de los remedios para mejorar el ambiente y deshacerse del exceso de partículas de agua es colocar determinadas plantas. Sigue leyendo para descubrir cuáles son las más indicadas.

Qué plantas absorben la humedad de una habitación

Hay varias especies de plantas idóneas en estancias que retienen la humedad por su gran capacidad de absorción. La primera de ellas es la hiedra (hedera helix). Seguramente la hayas visto entrelazada en muros de zonas con climas frescos. Es una planta que crece mucho, por lo que en un interior la puedes colocar en una rejilla de metal para dejar que sus tallos se desarrollen alrededor de ella o también, en una maceta o cesta colgada del techo, siempre que te asegures bien de que se encuentre bien amarrada.

Sus hojas no reaccionan bien ante la incidencia de la luz de forma directa ni ante un exceso de agua, por lo que deberás regarla con moderación para que no se encharque y posicionarla en un lugar más retirado de la ventana. La hiedra también vive bien en patios, siempre que sea en paredes que no reciban rayos de sol.

Otra buena opción es la begonia. Este nombre aglutina muchas subespecies de este tipo, por lo que existen la begonia rex, la begonia maculata, la begonia corallina, la begonia coccinea... Sus hojas y flores pueden llegar a ser muy diferentes, pero son vistosas. Además, son fáciles de cuidar. Por estos motivos son muy populares en los hogares.

Los especialistas en jardinería refieren que se deben regar una vez a la semana o menos durante las épocas de frío. En cambio, las begonias no son amantes de las temporadas más calurosas. En esos meses habrá que suministrarles agua cada dos o tres días y no dejarlas en habitaciones muy cálidas. Tampoco les gusta recibir luz solar directamente, puesto que se secan y se estropean las hojas.

Por último, si tienes un poco más de espacio y deseas colocar una maceta más grande y decorativa, una decisión acertada es el tronco de Brasil (dracaena fragans). También se conoce como palo de agua. Es bonita, además de útil, ya que su capacidad de absorción no se limita únicamente a la humedad, sino que también purifica el aire de otros elementos.

A esta planta de hojas grandes sí que le gusta la luz. No dejes que reciba rayos directos en los meses de calor, puesto que se abrasarían las hojas, pero no hay problema durante épocas del año con temperaturas más suaves. Puedes regar en la tierra o rociar las hojas con agua cada tres días.