No sabes cuándo regar o limpiar tus plantas: estas son las mejores apps para cuidarlas

Las plantas son un must para la mayoría de personas. Realmente ¿quién no ha tenido o tiene una planta en casa? Sin embargo, muchos las hemos tenido pero, ¿a cuántos nos han durado?.

Tener plantas en casa y más si son de interior, muchas veces se puede convertir en una tarea realmente complicada. Se les debe dedicar tiempo para que perduren en el tiempo y no te lleves un disgusto antes de tiempo.

La tecnología está ya insertada en todos los ámbitos de nuestra vida y como no, en las plantas también tiene su hueco y su función. Además, la tecnología ha llegado a las plantas para darte un respiro si no tienes tiempo o incluso si no se te da bien tenerlas.

Estas son algunas de las apps para plantas

1. Gerente de jardín

La app de gerente de jardín cuenta con varias funciones. Además de poder crear alarmas para no olvidarnos de regar, fertilizar, rociar o aplicar pesticida a las plantas, también podrás crearte tu diario fotográfico con las anotaciones que quieras, que te ayudarán a tener controlado su crecimiento. Permite compartir datos con amigos y localiza las floristerías más cercanas a tu casa. Si te encanta compartir los resultados de las plantas en redes sociales, ésta es la app ideal para ti puesto que el control del crecimiento de ellas es mucho más sencillo.

2. Vera

Vera te permite hacer un seguimiento completo de tus plantas. Puedes configurar su horario de riego, de fertilización y puedes ir haciendo fotografías de tus plantas para ver su evolución en el tiempo. Además, hay un apartado en el que encontrarás todo tipo de consejos y trucos sobre las plantas.

Esta app es un diario visual para las plantas, es decir, a base de fotografías llevarás un registro del crecimiento de tus plantas y así podrás ir mejorando los cuidados de ellas y comprobarás el look de cada una. Además posee recordatorios para regarlas, sacarlas al sol y más y, además, tiene tutoriales de poda y trasplante.

3. Wateria

Wateria te permite saber cuando le toca agua a cada una de tus plantas, además de que ayuda a controlar la luz solar, la temperatura, el clima y el fertilizante, entonces tus plantas no tendrán problemas y crecerán con calma, a su ritmo y sobre todo, con los cuidados esenciales que sueles olvidar.

4. Plantsss

Esta aplicación cuenta con un glosario de plantas y flores de temporada que te permite identificar la especie de tus plantas y cada una tiene la información detallada de cada una para que sepas cuadno van a florecer o cuando estarán más flojas. Incluso, te ayudará a definir cuando sembrar ya que tiene información hasta del tipo de suelo. Identificar reservas naturales y parques cercanos a tu zona y encontrar flores y plantitas de temporada y de cuidados.