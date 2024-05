El Museo Lázaro Galdiano recuerda a Andy Warhol en Madrid: "Se hubiera sentido cómodo deambulando por esta exposición"

El Museo Lázaro Galdiano ha estrenado una muestra con más de una treintena de obras que rememora la visita de Andy Warhol a Madrid en enero de 1983, 'Warhol & Vijande, cita en Madrid', una exposición en la que el neoyorquino se habría sentido "cómodo" y que se podrá ver hasta el 21 de julio, según ha asegurado la directora del museo, Begoña Torres, en un comunicado.

"Seguramente el propio Warhol, también coleccionista, se hubiera sentido cómodo deambulando por el museo y por esta exposición, en la que la figura del artista, convertido en actor, se deja ver con una apariencia fugitiva/esquiva, en unos instantes sin densidad, repetitivos, con los movimientos de un fantasma y donde sus imágenes seriales conviven perfectamente con otras 'artes' aparentemente ajenas", añade. La muestra, que es un homenaje a la conexión y fascinación mutua entre Vijande y Warhol y su obra, tras haberse conocido a finales de los años 60, estará acompañada de 'Más que Imágenes Alteradas' otra selección de 20 de los retratos más personales del artista realizados por su amigo y estrecho colaborador, el fotógrafo Christopher Makos y cuyo tema central es la identidad de género.

'Warhol & Vijande, cita en Madrid' está compuesta por fotografías, vinilos, fotolibros, documentación, objetos prestados por el Museo Andy Warhol de Pittsburgh y obras originales del artista norteamericano, entre ellas: un retrato de 'Mao' perteneciente a la serie '10 Early Maos', 'Ladies and Gentlemen' o el cuadro 'Cuchillos', cedido por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Para completar la muestra, también se encuentran en el Museo Lázaro Galdiano las colecciones de los fotógrafos Luis Pérez-Mínguez, Miguel Trillo, Teresa Nieto y Javier Porto, para articular y completar un recorrido visual y sociológico de la visita de Warhol a Madrid y de la exposición 'Pistolas, Cuchillos, Cruces', así como la fotografía realizada por Richard Avedon 'Andy Warhol and Members of the Factory'.

En la inauguración han estado personajes como Alaska, testigo directo y madrina del proyecto, Mario Vaquerizo, Fabio McNamara, Topacio Fresh, Ágatha Ruiz de la Prada o Armando Montesinos.