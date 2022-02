Johnson renueva al personal de Downing Street tras la polémica de las fiestas durante la pandemia

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha renovado al personal de la sede oficial del Gobierno, el número 10 de Downing Street, tras el escándalo provocado por las numerosas fiestas celebradas en la residencia presidencial en el momento más duro de la pandemia y con las restricciones más estrictas en vigor.

El nuevo jefe de gabinete de Johnson será Steve Barclay, un diputado conservador, mientras que Guto Harri será el nuevo director de comunicación.

Johnson ha destacado que estos cambios "mejorarán el funcionamiento del Número 10" tras una semana en la que han dimitido cinco altos cargos de Downing Street tras la publicación del informe Gray sobre las fiestas.

It is an honour to have been asked by the PM to serve as Chief of Staff for No10 Downing Street alongside my responsibilities in the Cabinet Office.



I am looking forward to working with the PM, Ministers and Parliamentary colleagues on the issues that matter most to our country