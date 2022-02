Boris Johnson anuncia cambios internos en Ejecutivo tras el informe sobre sus fiestas

Johnson aseguró que lo principal ahora es "aprender" de los errores cometidos con la celebración de las fiestas

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció este lunes ante el Parlamento que emprenderá cambios en el funcionamiento interno del Gobierno, porque "pedir perdón no es suficiente", tras conocer el informe parcial de la alta funcionaria Sue Gray sobre las fiestas en Downing Street durante la pandemia.

Johnson aseguró que lo principal ahora es "aprender" de los errores cometidos con la celebración de las fiestas, y dijo que enmendará los problemas de estructuras y de rendición de cuentas que hicieron posible esos "fallos de liderazgo" que critica el informe de Gray.

El documento elaborado por la alta funcionaria asegura que hubo "fallos de liderazgo y de juicio" en Downing Street y añade que "no se debería haber permitido" que algunos de esos eventos tuviesen lugar. "Primero quiero pedir perdón por las cosas que no hicimos bien, y también por la forma en que este asunto se ha gestionado (...) Pero no es suficiente con pedir perdón. Es un momento para mirarse en el espejo y debemos aprender", señaló el primer ministro en la Cámara de los Comunes (Baja).

Tras afirmar que "acepta los hallazgos del informe de Gray", Johnson dijo que no esperará al final de la investigación policial y que hará cambios en las "estructuras fragmentadas y complicadas" de Downing Street y del Ministerio del Gabinete (equivalente al de Presidencia).

Un cartel con el rostro de Boris Johnson en una calle de Londres. / REUTERS

Entre esas reformas, adelantó que creará la función de un "secretario permanente" que supervise el funcionamiento de las oficinas del primer ministro, aunque no ofreció más detalles. Asimismo, aseguró que revisará los códigos de conducta que rigen para el gobierno y sus asesores, así como mejorará la "conexión" entre el Ejecutivo y el Parlamento.

"Lo entiendo y lo arreglaré. Quiero decirle a la gente que sé cuál es el problema. Y se puede confiar en que el Gobierno lo resuelva. Dijimos que completaríamos el Brexit y lo hicimos", agregó.

