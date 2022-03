Londres advierte de que Rusia aumentará sus ataques a civiles

El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha considerado, en su última evaluación de la invasión rusa de Ucrania publicada este sábado, que el Ejército ruso planea un cambio de estrategia para iniciar una guerra de desgaste al fracasar su plan inicial de conquistar el país en cuestión de días.

"Rusia ha sido se ha visto obligada a cambiar su aproximación operativa y ahora persigue una estrategia de atrición", ha hecho saber el Ministerio en su cuenta de Twitter, debido a que "ha sido incapaz de alcanzar sus objetivos originales, sorprendida por la escala y ferocidad de la resistencia ucraniana".

El Ministerio avisa de que esta nueva estrategia "probablemente involucrará el uso indiscriminado de ataques que desembocarán en un aumento de las víctimas civiles, la destrucción de la infraestructura ucraniana y el empeoramiento de la crisis humanitaria" en Ucrania.

Es por ello, entiende el Ministerio, que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha reforzado todavía más en los últimos días "su control sobre los medios nacionales de comunicación".

"El Kremlin está intentando controlar la narrativa, distraer la atención de sus problemas operativos y ocultar a la población el elevado número de bajas rusas", concluye la evaluación del Ministerio de Defensa.

Horas antes, la ministra de Asuntos Exteriores británica, Elizabeth Truss, advertía este viernes de que las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia podrían estar siendo utilizadas como una "cortina de humo" para que Moscú reagrupe sus tropas y lleve a cabo una nueva ofensiva.

Así lo ha sostenido en una entrevista con el diario inglés 'The Times', en la que la titular de la diplomacia británica ha asegurado que "si un país se toma en serio las negociaciones, no bombardea indiscriminadamente a los civiles ese día".

Truss se ha mostrado escéptica sobre las conversaciones que están manteniendo Rusia y Ucrania para lograr un acuerdo de paz y ha añadido que podría tratarse de una estrategia de Rusia para ganar tiempo y reagrupar a sus tropas.

"No vemos ninguna retirada seria de las tropas rusas ni ninguna propuesta seria sobre la mesa (...)los rusos han mentido y mentido y mentido", ha asegurado la ministra de Exterior británica al citado medio inglés.

