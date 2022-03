Últimas noticias sobre la guerra en Ucrania | La ciudad de Mariúpol denuncia un ataque ruso contra una escuela que albergaba a 400 personas

Reino Unido califica como una "cortina de humo" las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania

La ministra británica de Asuntos Exteriores, Liz Truss, alertó de que las conversaciones de paz que mantienen Rusia y Ucrania podrían emplearse como una "cortina de humo" por el Kremlin para reagrupar tropas con las que acometer una nueva ofensiva.

En una entrevista publicada hoy por el diario británico The Times, la jefa de la diplomacia del Reino Unido expresó esos temores, al tiempo que indicó que corresponde al líder ucraniano, Volodímir Zelensky, elegir cómo su país aborda ese diálogo de paz. Según la ministra, si Moscú se tomara en serio esas conversaciones de paz con Kiev, no emplearía los métodos militares que utiliza actualmente: "Si un país es serio acerca de las negociaciones (de paz), no bombardea a civiles de manera indiscriminada a diario", observó la política conservadora.