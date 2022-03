Rusia intensifica sus bombardeos a apenas 20 kilómetros de la frontera con Polonia

6 Se lee en minutos Redacción / Agencias



Vigésimo día de la invasión rusa de Ucrania: las dos partes continuarán este martes las negociaciones para alcanzar un alto el fuego, mientras siguen los bombardeos y se endurecen las sanciones económicas contra Rusia.

Por lo demás, continúan los ecos del bombardeo ruso contra un centro militar ucraniano a tan solo 20 kilómetros de la frontera con Ucrania, lo que ha hecho saltar las alarmas en la OTAN, cuyos ministros de Defensa se reúnen mañana en Bruselas, y ha empujado al Gobierno de Estados Unidos a afirmar que tiene "rutas múltiples" para hacer llegar su asistencia militar a Ucrania.

La Unión Europea concretará este martes un nuevo paquete de sanciones aprobadas ayer lunes contra Rusia y Bielorrusia, que incluye restricciones comerciales y financieras e incorpora a nuevos individuos sancionados, entre ellos el propietario del Chelsea, Roman Abramovich.

Estos son los últimos acontecimientos relacionados con la invasión rusa de Ucrania, que entra hoy martes en su vigésimo día:

Continúan los bombardeos

Al menos dos personas han muerto este martes tras el ataque registrado contra un edificio residencial del distrito de Sviatoshynski, en Kiev, mientras otras 35 personas fueron rescatadas de entre los escombros, informó en su página de Facebook el servicio estatal de emergencias (SES).

En el distrito de Sviatoshynski, "como resultado del impacto de municiones en un edificio residencial de dieciséis pisos, hubo daños significativos en la construcción con un incendio posterior desde el piso 1 al 16. En el lugar se encontraron los cuerpos de dos personas, 35 personas fueron rescatadas", dice el post del SES.

El servicio estatal comunicó que el SES involucró a 52 efectivos y 14 unidades para asistir a los afectados por este bombardeo ruso.

En otra zona residencial de Kiev y "como resultado del impacto de municiones en un edificio de apartamentos de nueve pisos, la casa resultó levemente dañada", con incendios locales menores en los pisos, explicó el mismo servicio.

Los incendios fueron extinguidos y en estos trabajos participaron una decena de miembros de los servicios de emergencia y cinco unidades.

Además, el Ejército ruso ha bombardeado en las últimas horas un complejo industrial en la zona de Shostka, en la región de Sumy y lo han dejado prácticamente inoperativo, según informó el jefe de la Administración Militar Regional, Dmytro Zhyvytskyi, en su cuenta de Telegram.

No muy lejos de Sumy, en la vecina Járkov, se ha producido también un gran incendio tras sufrir un bombardeo esta noche una zona cerca al Mercado Central de la ciudad.

Un equipo de rescate trabajan junto a un edificio residencial dañado por los bombardeos en Kiev. / Reuters

Drones rusos sobrevuelan Polonia

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado que varios drones rusos habrían sobrevolado el espacio aéreo de la OTAN en territorio polaco tras el ataque contra la base de Yavoriv, a 20 kilómetros de la frontera con Polonia, donde fallecieron al menos 35 personas.

"Medios de radar de la Fuerza Aérea registraron en la frontera estatal de Ucrania en dirección a Polonia un complejo aéreo no tripulado ruso del tipo Forpost espacial que fue derribado por nuestra defensa aérea. Están buscando los restos", han señalado en su perfil oficial de Facebook.

El portavoz de las Fuerzas Armadas ha descrito cómo el dron ruso habría volado en círculos sobre Yavoriv, estudiando un ataque con misiles en la región de Leópolis. Posteriormente, se habría adentrado en Polonia y habría regresado al espacio aéreo ucraniano, siendo derribado por las defensas de Ucrania.

Además, han señalado que tienen información sobre la caída en la vecina Rumanía de un dron no tripulado del tipo Orlan-10, que aparentemente estaría al servicio del Ejército ruso, tal y como han descrito en su perfil oficial de Facebook en un vídeo.

Soldados ucranianos se disponen a disparar un mortero. / Reuters

Al ser preguntado por esta ofensiva en Yavoriv, un portavoz de la OTAN se limitó a señalar a Europa Press que la organización no cuenta con personal en Ucrania, sin realizar una valoración concreta sobre el ataque contra una base que se encuentra a escasos kilómetros de territorio aliado y que en su día fue centro de entrenamiento militar para el Ejército ucraniano.

Las autoridades de Polonia no dudaron en señalar que el ataque es una amenaza para toda la alianza e indicaron que con esta maniobra, Moscú busca mandar un mensaje a la OTAN.

Nuevos corredores en Sumy

Las autoridades de la región de Sumy han informado este martes de que habilitarán nuevos corredores humanitarios desde las 9.00 hasta las 21.00 horas (hora local), tras varios intentos fallidos el lunes para acordar corredores y facilitar la salida a los civiles que se encuentran en este territorio.

"Corredores verdes de las ciudades: Sumy, Konotop, Shostka, Trostianets, Lebedyn acordados para hoy. Desde las 09.00 hasta las 21.00 horas", ha anunciado el jefe de la Administración Regional de Sumy, Dimitro Zhivitski, tal y como recoge la agencia de noticias ucraniana Unian.

Varias personas del servicio de emergencias en Ucrania ayudan a una anciana. / EFE

La vice primera ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk, ha destacado que siete de los diez corredores humanitarios activos en el país lograron sacar en la jornada del lunes a unas 4.000 personas de los puntos activos de conflicto.

Maniobra de la OTAN en Noruega

Por otro lado, los ejercicios militares de 'Cold Response', una maniobra conjunta de distintos países de la Alianza Atlántica, han empezado este lunes en Noruega y terminará el próximo 1 de abril en el marco de la invasión rusa.

El ejercicio, en el que participan miembros de la OTAN, contará con actividades tanto en el mar como en el aire, según ha confirmado un portavoz del cuartel general militar noruego.

Además, la cuenta oficial de Twitter del buque de guerra anfibio británico HMS Albion involucrado, entre otros, ha publicado varias imágenes en el momento en el que los barcos de los aliados de la OTAN convergieron en el Mar del Norte.

Grandes cantidades de material de varios países de la OTAN ya habían llegado a Noruega la semana pasada. 'Cold Response' tiene lugar cada dos años y es un ejercicio organizado por Noruega, vinculado al ejercicio de la OTAN 'Salto Brillante'.

Según información noruega, participan alrededor de 30.000 soldados de 27 estados y socios de la OTAN, incluidos miles de fuerzas terrestres, marítimas y aéreas cada uno.

Noruega había enfatizado varias veces que 'Cold Response' no era una reacción al ataque de Rusia contra Ucrania, sino un ejercicio de defensa común planificado desde hace mucho tiempo.

Las protestas en Rusia llegan a la televisión

Una periodista del Canal 1 de la televisión rusa irrumpió anoche la emisión en directo del noticiero nocturno Vremya, gritando proclamas y blandiendo un cartel contra la guerra de Ucrania, tras lo cual fue detenida. "No war. Pongan fin a la guerra. No crean en la propaganda. Aquí les están mintiendo. Russians against war (rusos contra la guerra)", rezaba la pancarta que esgrimía la periodista, según recoge la agencia Sputnik.

Según el responsable del grupo de protección de los derechos humanos Pavel Chikov, la periodista, Marina Ovsianikova, fue detenida por la policía, señala Sputnik.

