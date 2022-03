Una activista contra la guerra irrumpe con una pancarta en el informativo de la TV rusa

Una activista contra la guerra ha interrumpido este lunes uno de los informativos del Canal 1 de la televisión pública rusa con una pancarta contra la invasión de Ucrania.

"No a la guerra. Detengamos la guerra. No os creáis la propaganda. Os están mintiendo. Rusos contra la guerra", reza el mensaje escrito en la pancarta, adornada con las banderas de Rusia y de Ucrania.

⚡️ #Russian state TV interrupted by "No War" protest

During the “Vremya” news program Maria Ovsyannikova, a Channel One employee, rushed in front of the camera with a poster saying “stop the war, don’t believe the propaganda.”#Ukraine #RussiaUkraineWar

