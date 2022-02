Última hora de la guerra Rusia-Ucrania | Zelenski rechaza las conversaciones propuestas por el Kremlin para negociar en Bielorrusia

Más de 150.000 refugiados ucranios han cruzado ya las fronteras hacia los países vecinos, según ha informado en su cuenta de Twitter Filippo Grandi, el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU .

More than 150,000 Ukrainian refugees have now crossed into neighbouring countries, half of them to Poland, and many to Hungary, Moldova, Romania and beyond.



Displacement in Ukraine is also growing but the military situation makes it difficult to estimate numbers and provide aid.