Rusia eleva al espacio la tensión con Europa y Estados Unidos

La tensión internacional por la invasión de Ucrania se eleva al espacio. El director de la Agencia espacial rusa Roscosmos, Dmitry Rogozin, ha anunciado la cancelación de todas las misiones espaciales y lanzamientos conjuntos que tenían pactados con sus homólogos europeos y estadounidenses.

También ha afirmado que, "en respuesta a las sanciones impuestas por Europa contra nuestras empresas", también ha ordenado la retirada de todo su personal científico y técnico de la base espacial de Kourou, en la Guayana Francesa. En estos momentos, según estima la agencia, hay cerca de 87 ciudadanos rusos que están preparando su salida inminente de la base que, hasta ahora, se había convertido en un símbolo de cooperación internacional.

La decisión llega tan solo un día después de que los países aseguraran que, al menos en el espacio, iban a mantener una cooperación pacífica. El viernes, de hecho, las agencias espaciales rusa, estadounidense y europea habían asegurado que mantendrían su misión conjunta en la Estación Espacial Internacional (ISS), que en estos momentos alberga a cuatro astronautas estadounidenses, dos rusos y uno alemán.

En un primer momento, tras las primeras horas de la escalada del conflicto en Ucrania, los portavoces de ambas agencias difundieron comunicados asegurando que "valoran las relacionas profesionales" con las otras partes y que estaban dispuestas a seguir colaborando de manera pacífica. "A pesar del conflicto actual, la cooperación espacial civil sigue siendo un puente", escribía el viernes el director de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher.

Horas más tarde, poco después del anuncio de las sanciones impuestas por Europa y Estados Unidos a Rusia, el director de Rocosmos publicó un extenso hilo en Twitter denunciando las situación. En una de las partes más incendiarias de su discurso, Rogozin pregunta al presidente estadounidense Joe Biden qué pasará si expulsan a sus astronautas, que ahora mismo mantienen los mandos de la misión, de la Estación Espacial Internacional: "Si bloquea la cooperación con nosotros, ¿quién salvará a la ISS de una salida de órbita descontrolada y caerá en Estados Unidos o Europa? También existe la opción de enviar una estructura de 500 toneladas a India y China. ¿Quieres amenazarlos con tal perspectiva? La ISS no sobrevuela Rusia, así que todos los riesgos son tuyos".

El mandatario de la agencia espacial rusa, formado en estrategia y política militar, también ha aprovechado el arrebato para denunciar que hace años que Estados Unidos 'sabotea' el desarrollo del programa espacial ruso y que, aun así, Rusia está lista para lanzar sus propias naves espaciales de manera autónoma (e incluso baraja construir su propia base espacial permanente). "¿Planean destruir la competencia espacial? Somos conscientes. Esto tampoco es noticia. Estamos listos para actuar aquí también", escribe el dirigente de Roscosmos. En este sentido, Rogozin define las medidas impuestas como "sanciones Alzheimer" y pide a sus hasta ahora socios que revisen sus decisiones para "evitar que sus sanciones caigan sobre sus cabezas, y no solo en sentido figurado".

Por el momento, ni las agencias de Estados Unidos ni Europa han respondido de manera directa a estos comentarios. Fuentes cercanas al sector espacial aseguran que se está barajando cancelar varias misiones conjuntas. O al menos expulsar a Rusia de estos proyectos. Según reporta el medio ruso 'Sputnik', Rogozin ya habría anunciado la cancelación de la misión Venera-D, en colaboración con NASA, para explorar la atmósfera de Venus. Entre las misiones que también podrían peligrar tras esta crisis destaca el proyecto Exomars, un trabajo conjunto entre Europa y Rusia que tenía previsto despegar rumbo a Marte a finales de año.

