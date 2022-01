Indicios de una posible invasión rusa de Ucrania: suministros de sangre para heridos y suelo congelado

Rusia se sigue pertrechando militarmente en la frontera con Ucrania. Ahora ha incluido suministro de sangre y otros materiales médicos que permitirían tratar a los posibles heridos de una confrontación militar, según han asegurado tres fuentes oficiales a la agencia de noticias rusa Reuters. Esto sería una muestra de que Moscú está listo militarmente para entrar en el país.

Esto no significa que el presidente ruso Vladimir Putin haya decidido invadir el país, solo que su ejército estaría listo para hacerlo. "No garantiza que vaya a haber otro ataque, pero no se puede atacar salvo que tengas estas provisiones listas", ha asegurado a la misma agencia de noticias Ben Hodges, un coronel retirado del Center for European Policy Analysis.

Otro factor que preocupa es que el terreno se ha congelado. Los vehículos acorazados prefieren el hielo al barro, según informa Juan José Fernández. El Donbass, zona independentista del Este del país, es una zona húmeda en primavera, y -si Ucrania consigue inutilizar las carreteras- un gran parque de vehículos pesados rusos encallaría en enormes barrizales, parecidos a los que en el siglo XX atraparon a los carros de la Wermacht.

La CNN ha informado hoy de que Joe Biden habría dicho al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que "una invasión rusa es ahora virtualmente segura porque el suelo se ha congelado" y que Kiev tenía que "prepararse para el impacto". La Casa Blanca ha salido a desmentirlo. Lo ha hecho la portavoz en la red social Twitter: "Esto no es cierto. El presidente Biden ha dicho que hay una posibilidad real de que Rusia invada Ucrania en febrero. Lo ha dicho en público y lo ha advertido durante meses. Las informaciones en cualquier otro sentido son completamente falsas".

This is not true. President Biden said that there is a distinct possibility that the Russians could invade Ukraine in February. He has previously said this publicly & we have been warning about this for months. Reports of anything more or different than that are completely false. https://t.co/chkFOhwWHn