Israel ofrece medidas de acercamiento a los palestinos

Hacía más de 10 años que Mahmud Abás no se reunía con un alto funcionario israelí en Israel. Este martes por la noche, el líder de la Autoridad Palestina (AP) visitó las afueras de Tel Aviv, en concreto la casa de Benny Gantz, el ministro de Defensa israelí. Durante esta reunión, Gantz ha anunciado la implementación de una serie de medidas destinadas a apoyar a una AP en debacle económica y a facilitar la vida cotidiana de la sociedad palestina. Las autoridades israelís destinarán más de 28,5 millones de euros, unos 100 millones de shekels, a reflotar la maltrecha economía palestina.

Las “medidas de fomento de la confianza” anunciadas por la oficina de Gantz incluyen la transferencia de pagos de impuestos a la Autoridad Palestina, la autorización de cientos de permisos para comerciantes palestinos y personalidades importantes y la aprobación del estatus de residencia para miles de palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza. “Discutimos la implementación de medidas económicas y civiles, y enfatizamos la importancia de profundizar la coordinación de seguridad y prevenir el terror y la violencia, para el bienestar tanto de israelíes como de palestinos”, tuiteó el ministro.

A su vez, Israel legalizará el estatus de 9.500 palestinos y extranjeros indocumentados que viven en Gaza y Cisjordania. Las autoridades hebreas controlan el registro de la población palestina y a lo largo de los años, sus políticas han dejado a miles de personas sin estatus legal, limitando gravemente su libertad de movimiento, incluso dentro de los territorios ocupados. Muchas de estas personas llegaron del extranjero para casarse con palestinos y vivir en territorio palestino, pero Israel no reconoce la “unificación familiar”, el derecho legal de los palestinos a vivir con cónyuges extranjeros.

Para reducir el déficit de la AP, Israel prestará unos 100 millones de shekels de los impuestos que recauda en nombre de Ramala. Está en manos de la administración israelí el cobro de tasas a los palestinos por valor de cientos de millones de dólares como parte de los acuerdos de paz provisionales firmados en los 1990. Aunque son una fuente clave de financiación para la AP, Israel lleva años reteniendo estos fondos. De esta forma, intenta castigar a Ramala por los pagos que hace a las familias cuyos familiares han muerto o han sido heridos o encarcelados en el conflicto. Según Israel, este dinero incentiva el terrorismo.

Durante las últimas semanas, la violencia ha aumentado en los territorios ocupados. Mientras los palestinos llevan a cabo ataques solitarios en Jerusalén o en los asentamientos ilegales, los colonos siguen agrediendo a la población palestina de la Cisjordania ocupada. Gantz y Abás han abordado este tema con el objetivo de construir un “horizonte político que construya una solución política”, ha tuiteado Husein el Sheikh. Este funcionario palestino responsable de gestionar los vínculos de Israel también estuvo presente durante el encuentro como asesor de Abás.

