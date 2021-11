Frontex controlará el flujo migratorio en el Canal de la Mancha desde diciembre

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) va a contribuir al control de los inmigrantes que intentan llegar al Reino Unido desde Francia a través del canal de la Mancha. Es una de las principales conclusiones de la reunión mantenida, a instancias de Francia, por los ministros del Interior de Alemania, Bélgica, Países Bajos así como la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, y los directores ejecutivos de las agencias Frontex -Fabrice Leggeri-,y Europol -Catherine De Bolle- en la ciudad francesa de Calais. Un encuentro que se ha producido cuatro días después de que 31 personas perdieran la vida en el mar en uno de los naufragios más mortíferos que se han producido en este trayecto.

El encuentro no ha estado exento de polémica por el encontronazo entre Francia y Reino Unido a cuenta de una misiva enviada por el primer ministro británico, Boris Johnson, a su homólogo francés, Emmanuel Macron. En el documento, que el premier colgó en Twitter, instaba a Macron a hacerse cargo de los inmigrantes retornados desde el Reino Unido. El enfado en París supuso que no fuese invitada al encuentro la ministra británica Priti Patel.

El ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, ha anunciado que a partir del 1 de diciembre se movilizará un avión de la agencia Frontex para detectar e interceptar las travesías marítimas "ilegales" hacia el Reino Unido.

"Día y noche podrá ayudar a la policía francesa, a la holandesa y la belga a ver las redes de traficantes y las travesías y a evitarlas con la mayor anticipación posible", ha dicho al término de la reunión en Calais. Según avanzó Darmanin, Francia espera anunciar "grandes avances" al respecto cuando asuma el próximo enero la presidencia del Consejo de la Unión Europea.

No obstante, anticipó "una lucha todavía más intensa" contra esos flujos y sus traficantes, y pidió también al Reino Unido que asuma su responsabilidad en el efecto llamada que el país tiene para los inmigrantes.

"Si vienen aquí es porque se ven atraídos por Inglaterra por su mercado de trabajo", ha sostenido Darmanin, que ha recalcado la voluntad conjunta de trabajar con las autoridades británicas pero ha insistido en que debe hacerse de manera seria, "sin ser rehenes de la política interior".

La ministra británica de Interior, Priti Patel, la gran ausente de la reunión, no ha dudado en expresarse a través Twitter diciendo que llevará a cabo "entrevistas urgentes con (sus) homólogos europeos" la semana que viene.

I will be holding urgent talks with my European counterparts this week to prevent further tragedies in the Channel.



More international cooperation and passing our Borders Bill quickly into law will stop the people smugglers and save lives. https://t.co/ybkHjdyd9I