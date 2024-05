Novedades de Álvaro Mayo de 'Operación Triunfo': su primer EP y conciertos propios

Hace unos días, Álvaro Mayo, que cuenta con uno de los fandoms más sólidos de todos los concursantes de la última edición de Operación Triunfo, anunciaba su firma con el sello discográfico Universal. Eso solo era un anticipo para abrir el apetito musical. Y es que en las últimas horas se han anunciado todo tipo de sorpresas.

Por una parte, hace unos días, una usuaria le había preguntado en X: "¿Qué tal por el estudio? ¿Algún adelanto?". Y él citaba su publicación, añadiendo: "Fua ayer hice un pedazo de bop rechulón disfrutón que pa' mí se queda". Sus fans se apresuraron a rogarle que publicase la canción en los comentarios, pero por ahora, Álvaro Mayo no ha aportado más información sobre ese tema.

Poco tiempo después, en coincidencia con el mes cuyo nombre lleva por apellido el cantante sevillano, el jurado de OT y artista Pablo Rouss ha compartido en X una foto en un estudio de grabación junto a él: "Qué temazo hemos hecho", expresaba Rouss a todos sus seguidores, agregando un selfie de ambos. En otro vídeo sin sonido en Instagram, aparecía el cantante de Mis nenas delante del micrófono, con los auriculares puestos y libreta en mano. Instantes después, se enfocaba a un portátil con un programa de producción musical abierto en el que se veían varias pistas en edición.

Pero la traca final ha llegado este lunes. El conocido presentador de radio Tony Aguilar ha anunciado en su blog que Álvaro Mayo, a través de su contrato con Universal Spain y Must! Producciones con el que ha cambiado su nombre artístico por MAYO, está creando su primer trabajo discográfico. Este EP, según el locutor, será un "proyecto de pop electrónico muy diferencial en el mercado español, que bebe de influencias como Years & Years o Troye Sivan". Por el momento, ni el cantante ni la discográfica lo han corroborado.

A continuación, Tony Aguilar también ha asegurado que, sin coincidir con la gira estival junto con sus compañeros de Operación Triunfo, MAYO emprenderá un periplo por escenarios de toda España en solitario. Según esta información, el joven de 21 años actuará en:

11 de mayo. Tanga Party (Sevilla)

29 de junio. Pride (Sevilla)

27 de julio. Magdalena En Vivo (Santander)

19/20 de julio. Barcelona (sala sin concretar)

20/21 de ¿julio? Brava Madrid

En cuanto a la presentación de su EP, del que por el momento no se ha filtrado el nombre, según el locutor y DJ catalán, habrá conciertos el 2 de noviembre en Sala Malandar de Sevilla y el 22 de diciembre en la Sala RazzMatazz de Barcelona. También ha mencionado que habrá uno en Madrid en diciembre, aunque no se ha especificado la fecha exacta ni la sala. Aún, el artista no lo ha confirmado ni desmentido.

Por otra parte, el andaluz estará en las fiestas de Santiago de Compostela el 8 de mayo a las 21:00, en colaboración con Los40. En ellas, también habrá otros cantantes como su compañero de concurso, Álex Márquez.