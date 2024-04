"¿Un reggaetón con la Pantoja?" Naiara de OT anuncia que actuará junto a "la más grande" en Madrid

No han pasado ni dos meses desde que se alzase con el premio de 'Operación Triunfo' y Naiara no deja de sorprender a sus fans. Después de que un usuario de Twitter pillase a Naiara conduciendo por la Gran Vía de Madrid con su Audi TT, con su usuario de Instagram serigrafiado en la ventanilla, ahora va a cumplir uno de sus sueños.

En la noche del jueves ha sorprendido al anunciar a través de un 'storie' de Instagram que próximamente va a estar acompañando a una de las cantantes más importantes del país. No es otra que Isabel Pantoja. Ella misma grababa el anuncio en un descanso con la banda de la tonadillera que actuará el próximo sábado 13 de abril en el Wizink Center de Madrid.

"No puedo estar más feliz, más contenta y más todo", ha reconocido una emocionada Naiara sobre el "notición" de que actuará con "la reina de las reinas de las reinas". "Es que no me lo creo", añadía la ganadora de OT 2023 en un parón del ensayo con la banda.

"A mi me encanta la Pantoja"

Nada más ganar 'Operación Triunfo', la joven que durante los programas muchas veces había comentado que era súper fan de la Pantoja, afirmaba: "A mí me encanta la Pantoja. Le quiero mandar un mensaje. Un beso a la Pantoja, la más grande". Y preguntada por una posible colaboración, contestaba a los medios: "Te imaginas, un reggaetón con la Pantoja".

"Me iría a cenar con Isabel Pantoja, para que me enseñe Cantora. Y nos cenaríamos, yo creo, un buen cocido. Y para que me cuente toda su trayectoria, desde su exmarido... Me parece súper interesante la vida de Isabel Pantoja", decía Naiara entre risas en el vídeo de presentación que protagonizó antes de entrar a la Academia.

No será una cita más para Isabel Pantoja. La tonadillera celebrará el sábado 13 de abril en el WiZink Center madrileño un concierto muy especial para conmemorar sus 50 años de carrera musical. Además, va a estrenar su nuevo álbum este 2024. La cantante sevillana no saca nuevo disco de estudio desde 2020, cuando editó 'Canciones que me gustan'.