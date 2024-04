Imanol Arias, implacable contra la Agenda 2030 y sus problemas con Hacienda: "Me han pedido 28 años de cárcel por malversación"

La última entrevista de Imanol Arias no ha dejado indiferente a nadie. Y es que, el que protagonizó 'Cuéntame' junto a Ana Duato, ha concedido una entrevista al medio argentino 'Infobae' en la que, además de promocionar su nueva obra 'Mejor no decirlo', se ha pronunciado por algunos de los temas más polémicos del momento. El actor comenzaba hablando de cómo fue su infancia, y sorprendía al asegurar que "mis padres no me besaban. Por lo tanto yo soy un hombre lleno de afecto, necesitado de abrazos", señalaba Arias.

No es lo único de lo que ha querido hablar con el medio señalado, pues además de explicar que le han pedido 28 años de cárcel por malversación, el actor español ha cargado contra los medios de comunicación, de los que decidía distanciarse hace tiempo: "Ya no leo. No me interesan para nada las noticias. No leo periódicos, me entero de otra manera", señala. Sin embargo. su opinión acerca de las redes sociales no es igual de desfavorable: "Soy longevo, pero no voy a llegar a que me metan el chip aquí. La transhumanización la voy a ver venir y creo que me va a servir mucho más como artista que como persona, porque como persona no la voy a sufrir", deja claro.

Me gustaría saber, concretamente, en cual de los 17 objetivos de la agenda 2030 está en contra Imanol Arias:

- fin de la pobreza?

- hambre cero?

- salud y bienestar?

- educación de calidad?

- igualdad de genero?

- agua limpia y saneamiento?

- energía asequible y no contaminante? pic.twitter.com/WzkMODOhMo — Paco Herrero (@Machancoses78) March 31, 2024

Imanol Arias no tuvo miedo de ir preso

El momento más comentado de la entrevista llegaba con la Agenda 2030, donde Imanol Arias ha aprovechado para arremeter duramente, explicando que no está de acuerdo con este programa: "Si me recomiendan ahora mismo que beba agua del grifo, no la bebo porque sé que me envenenan. Somos unos vasallos felices metidos en una tecnología que nos facilita las cosas y que trabajamos para ella porque lo más importante no es lo que nos facilita, sino lo que nos conoce y lo que nos transforma", comentaba. El actor no comparte los valores de la Agenda 2030, que buscan mejorar la calidad de vida, y asegura que es un plan que "te asesina".

No se ha quedado ahi, sino que ha seguido arremetiendo contra las directrices del programa: "Creo que vamos a ser la sociedad más sumisa y más infeliz de toda la historia de la humanidad. Eso sí, con grandes logros y con grandes tipos rarísimos multimillonarios en lo tecnológico que se han adueñado del espacio, de la medicina, de la alimentación, del transporte e incluso de la moral", zanjaba en la entrevista concedida a 'Infobae'