Imanol Arias carga de manera brutal contra TVE: "Es insoportable estar en esta cadena"

Imanol Arias ha explotado contra TVE. El protagonista de 'Cuéntame cómo paso', en la que lleva lleva más de 20 años, ha concedido una entrevista en el programa 'La Kapital' de Tele Bilbao, en la que no se ha cortado a la hora de expresar su visión de la televisión pública.

"Es insoportable estar en esa cadena. Yo espero no volver en mucho tiempo a estar involucrado en nada público en este país porque es insoportable", aseguraba el actor de la mítica serie en su intervención.

Imanol Arias comenzó ya dando por hecho el final definitivo de ‘Cuéntame', desvelando incluso el ultimátum que ha lanzado para continuar en el desenlace de la ficción que protagoniza junto a Ana Duato: "Ya he terminado, he dicho que ya. O me ofrecen un final corto y bueno o chao mercao".

El actor final por explotar contra TVE después de que el presentador dijese que parecía que reconocer "el éxito de algo tan nuestro": "Cuando quitaron la publicidad de la televisión, siempre dije que era la muerte. No se puede justificar porque si le quitas publicidad cada vez tiene menos espectadores y 1.700 millones de presupuesto. Y 9.000 personas que yo he visto, que no hacen nada, que sobran".

"¿Por qué Cuéntame no se hace con trabajadores de TVE? ¿Por qué no hacen ninguna serie con esos trabajadores que están contratados? Luego, todos los años publican los sueldos de los de fuera, ¿por qué no publican los de dentro que no hacen nada?", cuestionaba Arias en esta entrevista en la televisión bilbaína.

Para sentencia la entrevista, el protagonista de 'Cuéntame cómo pasó' fue muy claro a la hora de casi cerrar la puerta a que participe en otros proyectos de ficción de TVE: "Es insoportable estar en esa cadena. Yo espero no volver en mucho tiempo a nada público en este país".

Además, Imanol Arias señaló a una persona muy concreta de la cúpula de la corporación pública como principal responsable del final de la serie: "Desde que en el primer capítulo de esta temporada salió Narcís Serra en Moncloa diciendo que sacaran al médico para justificar la muerte de una etarra para evitar lo de Roldán; alguien del Consejo de Administración, socialista, mujer, que cobra 7.500 euros al mes dijo "hay que cortar la cabeza a estos porque empiezan a contar una historia que es muy mala para el PSOE"".

