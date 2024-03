Qué es el 'Ozempic' y por qué acusan a Kylie Jenner de usarlo para adelgazar

Si hay un miembro de la familia Kardashian Jenner que se encuentre en el punto de mira en los últimos días, esa es Kylie Jenner. La benjamina de la familia mantiene una relación con el actor de 'Call me by your name' o 'Dune' Timothee Chalamet, y es madre de Stormy y Aire Webster. A pesar de haber sido criticada en numerosas ocasiones por su actividad en redes, relaciones sentimentales, estilismos o retoques estéticos, esta vez Kylie se encuentra bajo el foco mediático por otra causa.

Pese a los rumores y especulaciones sobre el cambiado aspecto de su rostro, Kylie Jenner no se ha pronunciado. Sin embargo, hace apenas unos días era su amiga Yris Palmer quien posteaba un vídeo junto a ella en el que aparecía con un conjunto deportivo, dejando ver sus brazos y abdomen.

¿Qué es el Ozempic?

Los comentarios de ese vídeo compartían una única palabra: Ozempic. La mayoría de gente no conocía su significado, pero tal y como otros usuarios de Tik-tok comentaron en la publicación, se trataría de "un medicamento inyectable de venta con receta que debe usarse junto con una dieta y ejercicio para mejorar los niveles de azúcar en la sangre en adultos con diabetes tipo 2", señalan desde la web oficial.

Kylie Jenner no padece diabetes, siendo esta la principal razón por la que sus fans acusan a la celebrity de tomar este medicamento para perder peso, ya que en el vídeo aparece visiblemente más delgada que en los últimos meses. Yris Palmer no dudó en contestar a los comentarios, asegurando que su amiga "en realidad está recuperando el físico que tenía antes de ser madre", dejando claro que nada tiene que ver con el consumo de este medicamento.