La tensa pelea entre las hermanas Kourtney y Kim Kardashian acaba en un gran escándalo televisivo

Las hermanas Kourtney y Kim Kardashian protagonizan la peor pelea telefónica de la historia de su reality. Esta última bronca entre las hermanas se ha producido vía telefónica durante una conversación sobre la colaboración que Kim realizó con Dolce Gabbana sólo seis meses después de que la casa de moda diseñara el vestido de novia de Kourtney, que considera que le robó la temática de su boda.

Parecía que aquel rifirrafe había quedado resuelto cuando las dos mantuvieron una conversación sincera y calmada hace unos meses, pero la realidad es otra. La pelea se produjo en el momento de grabación del programa durante el inicio de su cuarta temporada “Keeping Up With The Kardashians”.

Tan elevada fue la tensión que llegó a su punto máximo cuando Kim le dijo: "No es tan original. Todo el mundo hace lo de los 90, no es un concepto nuevo". Kourtney como respuesta explotó en aquel momento, al ver criticada su visión artística, y le respondió: "Estás hablando de los detalles de mi*** porque es lo único en lo que puede pensar tu mente ególatra y egoísta. No soportas que otra persona sea el centro de atención. Viniste a mi boda. No podías ser feliz. Te quejaste desde que llegaste hasta que te fuiste. De eso se trata. Olvídate de que no podías ser feliz. No podías alegrarte por mí. No podías ser feliz porque yo era el centro de atención, y no tú".

Kim insistió en que todo eso eran imaginaciones de Kourtney y que ella estaba muy feliz de que haya encontrado el amor con Travis Barker, pero no consiguió convencer a su hermana, que le dejó claro que ya no la necesita. Asimismo, Kourtney, de 44 años y próxima a ser madre nuevamente, arremetió en contra de su hermana Kim llamándola “narcisista".

Más tarde, durante las entrevistas que hacen en privado frente a las cámaras, Kourtney reconoció que su famosa familia a veces dice cosas crueles sólo para herirse los unos a los otros. Pero ella está harta de esa dinámica. "Es algo en lo que estoy trabajando duro en terapia para cambiar y cuando me recuerdan ese tipo de cosas, es realmente hiriente. ¿Por qué mi familia me trata de esa manera?". En este sentido, Kourtney ha confesado que ha usado como arma sus relaciones para pelear con ella y finaliza la llamada diciéndole “bruja” y que la odia.