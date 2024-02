Este es el accesorio de Hailey Bieber que no sabías que necesitabas: el combo perfecto para tu gloss favorito

No es un secreto que Hailey Bieber sea la it girl del momento. Todo lo que lleva trasciende las redes sociales y se convierte en una tendencia que vemos rápidamente en la vida cotidiana: desde el clean look, al strawberry make up y ahora el mob wife look, Hailey crea tendencias y hace que sus seguidores anhelen todo lo que ella usa, consume y promociona.

Con Rhode Skin entró en el imperio beauty, compitiendo con marcas como la de Selena Gomez, Kylie Jenner o Rihanna. Hace menos de dos años desde que empezó a promocionar sus propios productos, aquellos con los que conseguía una piel glowy y sana, sumando ceros a su cuenta bancaria gracias al deseo de millones de sus seguidores por conseguir una piel como la suya.

Lanzando éxito tras éxito, entre los que destaca el famoso tratamiento de labios con péptidos, ahora Hailey se abre camino en un sector del que difícilmente podrá salir si el producto que ya promociona en Instagram triunfa entre su público (y sabemos que así va a ser).

El combo perfecto de Hailey se compone de gloss y...

Entre los millones de selfies que publica la modelo en sus redes, ha habido uno que no ha pasado desapercibido recientemente. Por una vez, la protagonista principal de la fotografía no era la esposa de Justin Bieber, sino el objeto que tenía en su mano: una icónica funda que sirve para guardar el gloss de la marca.

El tratamiento de péptidos viene incorporado a la funda y esto ha hecho que muchos de sus fans ya cuenten los días para añadirlo a su carrito. Aún se desconoce el precio final, pero lo que sí podemos decir es lo que vale el labial: 20 euros uno de ellos y 70 el pack de 4.

Aunque aún no sepamos el precio de la funda ni si traerá el producto consigo, lo que sí podemos adelantar es que solo será posible usar el accesorio con las medidas del labial que se encuentra en el catálogo de Hailey. No podrás usar tu propio gloss, pues las medidas están diseñadas para el de Rhode Skin.

Si quieres hacerte con la funda antes que nadie, visita el perfil de la influencer para obtener más actualizaciones relacionadas con este tema. Además, no es un secreto que debas ir ahorrando, pues los productos de la marca no se caracterizan por ser precisamente baratos.