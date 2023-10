Adiós al acuerdo económico entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén durante el embarazo

Bertín Osborne y Gabriela Guillén serán padres / Agencias

La relación entre Bertín Osborne con la que será la madre de su sexto hijo, la modelo y empresaria Gabriela Guillén, continúa protagonizando algunos de los momentos más comentados de la televisión a día de hoy. Y es que, desde que se filtró la noticia a los medios de comunicación cuando, ni si quiera Bertín Osborne conocía la primicia de que sería padre a los 68 años, el embarazo se encuentra bajo el foco mediático.

La joven de 32 años dejó claro desde el principio que, de no haber sido por la situación que desencadenó la noticia, Bertín Osborne y ella seguirían juntos: "Es injusto que ahora estemos separados por las circunstancias", señaló la protagonista en 'Y ahora Sonsoles'. Dejando claro que no sabe si estará o no presente en el día del parto, Gabriela aseguró que por el momento el cantante se hará cargo del bebé de forma económica.

Gabriela Guillén espera un hijo de Bertín Osborne / Antena 3

Gabriela se ha negado a firmar ante notario

Noticias relacionadas

Un acuerdo que comenzó en el mes de abril, y que desde entonces Bertín ha cumplido con un total de nueve transferencias bancarias desde ese momento. Sin embargo, parece ser que desde que el intérprete anunció que estaba dispuesto a pedirle una prueba de paternidad a Gabriela para conocer si es o no su hijo, Gabriela habría demandado más dinero a Bertín.

Lejos de concederle su deseo, el cantante se ha mantenido firme y ha rechazado la propuesta de la futura madre. Según lo previsto, Bertín continuaría transfiriendo la cantidad pactada con anterioridad, pero tal y como ha contado la periodista Paloma García Pelayo en 'Y ahora Sonsoles', el acuerdo se ha roto. El artista ha tomado la decisión de regularizar las transferencias ante notario, algo que Gabriela no se habría tomado demasiado bien, negándose incluso a firmar el documento en que aparecían las cantidades que Bertín habría ingresado en los últimos meses.