Gabriela Guillén, tajante con Fabiola Martínez sobre su embarazo con Bertín Osborne: "Mi hijo no es un error"

Gabriela Guillén espera un hijo de Bertín Osborne / Antena 3

Después de varias semanas en el foco mediático debido a su relación y futura maternidad junto a Bertín Osborne, Gabriela Guillén, empresaria de 32 años, ha decidido romper su silencio y destapar todo lo que hay detrás de este mediático embarazo. Y es que, la que fuera pareja del cantante ha preferido mantenerse en silencio durante todo este tiempo debido a las especulaciones alrededor de su persona. Ahora, la joven ha desvelado cómo es su relación actual con Bertín así como los planes que tienen de cara al futuro.

'Y ahora Sonsoles' ha recibido durante esta semana en el mismo plató a Fabiola Martínez, exmujer y madre de dos hijos de Bertín Osborne, y Gabriela Guillén, expareja y futura madre del último hijo del cantante. Con motivo del avanzado embarazo de la joven de 32 años, y de los rumores que relacionan al presentador con la exconcursante de 'Operación Triunfo', Encarna Navarro, las dos mujeres se han sincerado como nunca junto a Sonsoles Ónega.

"Los dos han sido irresponsables, porque traer un hijo a este mundo es difícil"

Tras las declaraciones de Encarna Navarro en las que asegura haber mantenido una relación con el cantante durante quince años, Bertín Osborne ha asegurado que según él, "todas son iguales", dejando entrever que la confesión de la ex-triunfita no tiene nada de cierto. Decepcionada, Encarna ha dejado claro que para ella Bertín es ante todo un amigo y no entiende de dónde vienen sus palabras. Un tono de lo más contundente, que también usó cuando se enteró del embarazo de Guillén.

Es por eso que, nada más comenzar la entrevista, la empresaria critica que "él puede decir cosas sin pensarlas, pero él se hace responsable de quien soy, de la relación, de su hijo... Es injusto que ahora estemos separados por las circunstancias", comienza alegando la futura madre. Seguidamente, y tras visionar unas declaraciones de Fabiola en las que consideraba que "los dos han sido irresponsables, porque traer un hijo a este mundo es difícil", ha sido Gabriela quien ha dejado claro que para ella su hijo no es un error.

Gabriela Guillén, dispuesta a que su hijo tenga relación con sus hermanos

"No somos irresponsables. A cualquier pareja le puede pasar esto, cuando tienes una relación estable puede pasar, se corre el riesgo. A veces no todo es perfecto y te puedes despistar un poco. No somos unos delincuentes, no hemos cometido un crimen, nosotros nos hacemos responsables y vamos a querer a este bebé, como cualquier familia que tiene un hijo... Para mí mi hijo es un regalo, le amo, no es un error", sentenció Guillén en el programa de Sonsoles Ónega.

En referencia a los hijos de Fabiola, Gabriela solo ha tenido buenas palabras y ha dejado claro que estará encantada de que sus hijos se conozcan: "Si ellos quieren tener una relación con mi hijo yo estaré encantada, nuestros hijos van a ser una familia. Kike es maravilloso, es precioso, es muy cariñoso, se sabe mi nombre. Me dice 'Gaby, guapa. Sus hijas han sido correctas, educadas, amables... Nunca ha habido ningún tipo de problemas con ellas", ha zanjado Gabriela en su entrevista.