Las transferencias bancarias de Bertín Osborne a la madre de su sexto hijo, en el punto de mira: "No quiere tener contacto"

Bertín Osborne no se hará cargo de su sexto hijo / Agencias

La paternidad de Bertín Osborne se encuentra bajo el foco mediático desde que se hizo pública hace unos meses, cuando ni si quiera él era conocedor. La madre del bebé, Gabriela Guillén, ha asegurado que tras replantearse en numerosas ocasiones si seguir adelante con el embarazo o no, finalmente tendrá a su hijo. Sin embargo, mucho se ha especulado sobre la relación que mantiene con Bertín Osborne, que ha cambiado con el paso de los meses, por lo que no sabe si estará en el parto.

A pesar de que Bertín confesó haber mantenido una relación con ella, Gabriela aseguró en una de sus últimas entrevistas que "es injusto que ahora estemos separados por las circunstancias", dejando claro que de no haberse hecho público el embarazo, seguirían juntos. Bertín por su parte vive un momento complicado, debido a las mujeres que aseguran haber mantenido relaciones con el cantante durante su matrimonio con Fabiola Martínez.

Gabriela Guillén espera un hijo de Bertín Osborne / Antena 3

Gabriela Guillén recibe transferencias desde el mes de abril

Además, Bertín ha dejado claro que no quiere mantener el contacto con Gabriela, y que a pesar de que no se hará cargo del bebé, sí lo mantendrá económicamente. Por el momento se sabe que Bertín Osborne realiza transferencias constantes a la madre de su hijo y está dispuesto a en un futuro, pedir una prueba de paternidad al bebé: "Cada uno está dando unos pasos, pero yo creo que tiene que recordar que dijo una serie de cosas que hemos comprobado que no son ciertas. Supongo que es un momento muy complicado, pero no solamente la información viene de Bertín, sino que otra fuente me confirmó una serie de detalles", comenzaba asegurando Paloma García Pelayo en 'Y ahora Sonsoles'.

Dejando claro que otros medios dudaron "que cuando naciera este niño se haría cargo. Ya se está haciendo cargo, no está con ella pero está ahi económicamente. Hay un acuerdo y la primera transferencia llega en el mes de abril, y desde entonces hasta ahora Gabriela ha recibido ese apoyo económico. La última ha sido este mes de septiembre, y yo entiendo que ella no se encuentra agusto porque es difícil llevarlo en solitario y Bertín ha pasado página. Las pretensiones de gabriela podrían ser mayores, y de ahi viene la tensión", zanja la colaboradora dejando claro que Gabriela estaría dispuesta a pedir más dinero.