Gabriela Guillén, la madre del próximo hijo de Bertín Osborne: "No hemos hablado de si va a estar en el parto"

Tras varias semanas en el foco mediático debido a su relación y futura maternidad junto a Bertín Osborne, Gabriela Guillén, empresaria de 32 años ha decidido romper su silencio y destapar todo lo que hay detrás de este mediático embarazo. Y es que, la que fuera pareja del cantante ha preferido mantenerse en silencio durante todo este tiempo debido a las especulaciones alrededor de su persona, desvelando cómo es su relación actual con Bertín así como los planes que tienen de cara al futuro.

Ha sido gracias a 'Y ahora Sonsoles' que se ha podido conocer una nueva versión de Gabriela Guillén en la que habla sin tapujos de la que para ella es la primera maternidad, así como de las últimas semanas en las que la joven ha sido perseguida por los medios de comunicación. Un embarazo cuyo futuro se tambaleó en un principio, que a día de hoy va viento en popa para Gabriela, que asegura en 'Y ahora Sonsoles' que "llevo mucho tiempo callada, y ha llegado el momento de decir toda mi verdad".

La expareja de Bertín Osborne confiesa que "nuestra relación fue muy bonita", aunque deja claro que "no poníamos ninguna etiqueta ni él ni yo porque no había necesidad de hacerlo". Sin embargo, la empresaria se lamenta de que "es verdad que ha sido muy bonito hasta que salió todo a la luz y ha arruinado todo", algo que justificaría por completo la situación que esta pareja vivió: "Estuvimos muy estresados, era prácticamente una bomba tras otra, entonces no hemos podido gestionarlo bien", continúa explicando.

Gabriela Guillén ha querido pronunciarse sobre su futuro con Bertín Osborne como padre de su hijo: "Nosotros no hemos dicho 'vamos a terminar nuestra relación o vamos a hacer esto', ha sido un proceso muy doloroso", señala Guillén. Un testimonio que termina con el momento más esperado para ella: "No hemos hablado todavía de si va a estar o no en el parto, creo que es algo que se tiene que dar. Si él quiere estar, está en todo su derecho, y si no quiere, también", zanja la que fue pareja del cantante.