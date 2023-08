La respuesta de Bertín Osborne a las reacciones sobre su paternidad

Bertín Osborne ha vuelto a los escenarios tras varias semanas alejado del foco mediático. ¿El motivo? La noticia de su futura paternidad junto a Gabriela Guillen. Y es que a pesar de que el cantante no dudó en salir a defenderla por medio de sus redes sociales, hasta el día de hoy no había reaparecido en público.

En esa ocasión, el cantante expresó su frustración por el acoso mediático que estaba sufriendo, afirmando que en sus más de cuarenta años de carrera nunca había vivido un asedio tan brutal como el que estaba experimentando.

Regreso a los escenarios

Lo ha hecho por todo lo alto y sobre los escenarios, eligiendo las fiestas de la ciudad de Elche, donde ha sido aclamado por todo su público. Un concierto donde el artista no dudó en mostrar el sentido del humor que le caracteriza contando algunas anécdotas e interactuando con los allí presentes.

Tras finalizar la actuación, Bertín abandonó el recinto de la forma más discreta posible, y el equipo de Europa Press estuvo allí presente. El artista se subía rápidamente al asiento de copiloto de un coche que le esperaba, aunque sí algo llama la atención del momento es su vestimenta: bufanda en el cuello y chaqueta.

Dardo a los críticos

Al abandonar el lugar, Bertín evitó responder cómo afronta esta nueva paternidad. El cantante se marchó sin desvelar si ha hablado recientemente con Chabeli Navarro o si mantiene contacto con Gabriela Guillen, la madre del bebé que espera.

Sin embargo, Bertín aprovechó la ocasión para lanzar un dardo mordaz que no ha pasado desapercibido. Sin mencionar nombres, el cantante dejó clara su opinión sobre la polémica: "Aunque hay gente que dice que sabe, no sabe de verdad. Ni en la televisión, ni en la música, ni en el vino. Las he probado las tres. Llevo toda mi vida encontrando inútiles".