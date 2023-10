Su amigo 'El Turronero', clave en la relación entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén: "Puede ser el intermediario"

Bertín Osborne y Gabriela Guillén / Agencias

Las alarmas saltaban con la inesperada noticia de la que será la sexta paternidad de Bertín Osborne junto a su pareja Gabriela Guillén de 32 años. Una noticia que no solo pillaba por sorpresa a la audiencia, sino que también supuso un completo imprevisto para el presentador, quien aseguraba que "no es un niño buscado ni deseado". El cantante espera su sexto hijo a los 69 años y a pesar de no ser un bebé buscado, señaló hace unas semanas que "no le faltará de nada", según informaba la revista 'Semana'.

Sin embargo, y a pesar de haberse conocido que el cantante sólo se hará cargo del bebé de forma económica, está dispuesto a pedir una prueba de paternidad cuando su sexto hijo o hija nazca. Y es que, como ellos mismos han comunicado en los últimos tiempos, su relación no atraviesa un buen momento, y su comunicación es prácticamente inexistente. Por eso, tal y como ha desvelado Beatriz Cortázar en 'Y ahora Sonsoles', uno de los amigos más cercanos a Bertín tendrá un papel fundamental en su relación durante los próximos meses.

Gabriela Guillén habla de su futuro hijo con Bertín Osborne / Agencias

La situación entre Gabriela y Bertín es insostenible y no hay comunicación

Según explicó la periodista, "Bertín sigue encerrado 'a cal y canto' en su finca de Sevilla, pero hace sus salidas con amigos. Ayer no acudió pero sí estuvo la víspera cenando con José Luis y con un grupo de amigos en Ubrique", cuenta. José Luis, mejor conocido como 'El Turronero', va a tener "un papel fundamental" en los próximos meses: "Él es muy amigo de Bertín desde hace mucho tiempo, incuso va a invertir en sus negocios de gatronomía en los próximos meses. También es amigo de Gabriela porque la ha conocido por Bertín y pues ha hecho una amistad", recalcaba la periodista.

Para sorpresa de muchos, Cortázar desvelaba que "él va a ser, por el cariz que están tomando las cosas, le va a tocar un poco el papel de intermediario entre ambas partes, porque él se lleva bien con ambos, y entre Bertín y Gabriela sabemos que no hay comunicación y las cosas están fatal. A alguien le va a tocar hacer ese papel en momentos importantes o cuando haya algo que organizar o decidir", zanjaba la colaboradora dejando claro que José Luis tendrá un rol esencial en los próximos meses con la llegada del bebé.