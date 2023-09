Fabiola Martínez, sobre las infidelidades de Bertín Osborne: "Para mis hijos no debe ser algo agradable"

Fabiola Martínez en un acto de su fundación / Agencias

Las alarmas saltaban con la inesperada noticia de la que será la sexta paternidad de Bertín Osborne junto a su pareja Gabriela Guillén de 32 años. Una noticia que no solo ha pillado por sorpresa a la audiencia, sino que también ha sido un completo imprevisto para el presentador, quien asegura que "no es un niño buscado ni deseado". El cantante espera su sexto hijo a los 69 años y a pesar de no ser un bebé buscado, ha señalado que "no le faltará de nada", según informaba la revista 'Semana'.

Tras varias semanas bajo el foco mediático, en las que sus enfrentamientos con otras mujeres no han dejado en muy buen lugar al presentador, ha sido su exmujer y madre de dos de sus hijos, Fabiola Martínez, quien se ha pronunciado en la revista 'Lecturas' sobre las informaciones que rodean a Bertín Osborne en los últimos días, y que indicarían que el cantante le fue infiel durante su relación.

Chabeli Navarro, Gabriela Guillén y Encarna Navarro: ¿Infidelidades?

Tras más veinte años de relación, la modelo asegura que lo que más le preocupa son sus hijos: “Pienso en mis hijos y pienso en las hijas de Bertín, y entiendo que para ellos no debe ser algo agradable”, señala. Además, ha confesado que "si yo estuviera enamorada todavía y me enterara de que me ha podido poner los cuernos durante nuestro matrimonio, me dolería muchísimo”, dejando claro que se vería afectada si los rumores son ciertos.

Y es que, Fabiola Martínez atraviesa una dura etapa en la que recuerda con pena "cuando Bertín dijo que nunca había estado enamorado se me abrieron las carnes”, explica. Una relación duradera, aunque muy cuestionada debido a numerosos factores: "Me daba paz saber que yo estaba poniendo todo de mi parte para tener una relación bonita, respetuosa... Una relación que no era muy fácil por la edad, por la profesión de él, pero yo intentaba que fuese equilibrada", sentencia en su entrevista para 'Lecturas'.