Bertín Osborne, protagonista de una nueva infidelidad: una exconcursante de OT asegura haber estado 15 años con él

Bertín Osborne / Agencias

Las alarmas saltaban con la inesperada noticia de la que será la sexta paternidad de Bertín Osborne junto a su pareja Gabriela Guillén de 32 años. Una noticia que no solo ha pillado por sorpresa a la audiencia, sino que también ha sido un completo imprevisto para el presentador, quien asegura que "no es un niño buscado ni deseado". El cantante espera su sexto hijo a los 69 años y a pesar de no ser un bebé buscado, ha señalado que "no le faltará de nada", según informaba la revista 'Semana'.

Desde entonces, Bertín Osborne ha permanecido en el foco mediático, bien por su complicada relación con Gabriela Guillén, quien ha asegurado que no sabe si Bertín Osborne estará en el parto, o bien por sus enfrentamientos con algunas mujeres que han confesado haber mantenido una relación con el cantante. La primera de ellas fue la empresaria de 32 años que actualmente está embarazada del que será el sexto hijo de Osborne. Seguidamente, fue Chabeli Navarro, quien aseguró haber sido amante de Bertín, y haber puesto fin a un embarazo en común con el cantante de 68 años.

Bertín Osborne desmiente las declaraciones de Encarna Navarro

Sin embargo, y cuando parecía que no habría una tercera persona, ha salido a la luz una nueva infidelidad que asegura que estuvo con Bertín durante más de 15 años. Encarna Navarro, de 39 años y exconcursante de 'Operación Triunfo 5', aparecía en 'Socialité' este verano: "Sí, por supuesto que la he mantenido. Lo afirmo. Hemos tenido una verdadera amistad desde hace 15 años, y una relación", aseguraba la ex-triunfita.

Una información que el cantante ha negado rotundamente en varias ocasiones, y que ha hecho que Encarna se sienta dolida, pues ella sí consideraba a Bertín Osborne un buen amigo: "Me duele. Me parece un tío fabuloso, una persona maravillosa. Conmigo siempre se ha portado súperbien. Eso ha sido mutuo. Pero negarme ahora, ¡y como amiga!, como si no me hubiera visto nunca, no sé. Las imágenes valen más que 1.000 palabras, o sea, me estáis viendo", zanja la supuesta amante.