Bertín Osborne, sobre su sexta paternidad a los 69 años: "No es buscado ni deseado"

Bertín Osborne y su nueva pareja Marlises Gabriela Guillén esperan su primer hijo tras cuatro meses de noviazgo. El presentador de 69 años y la joven empresaria de 32 estarían esperando su primer hijo como pareja, que nacerá a lo largo del mes de diciembre según lo previsto. Y es que, según publica en exclusiva la revista Lecturas, el cantante Bertín Osborne parece no tener ganas de perder el tiempo con su nueva pareja Gabriela Guillén, a la que saca 37 años de edad.

Mientras que la empresaria se encuentra en el primer trimestre de su embarazo y espera el que será su primer hijo, para Bertín Osborne, quien cumplirá 69 años el 7 de diciembre, espera su sexto hijo junto a Gabriela Guillén. El cantante ya es padre de tres mujeres (y un niño que falleció tiempo después de nacer) junto a Sandra Domecq, y dos niños junto a Fabiola Martínez, con quien permaneció casado hasta principios del año 2021.

Así es Gabriela Guillén, la nueva pareja de Bertín Osborne

Una incipiente historia de amor que parece avanzar a pasos agigantados, pues la pareja no ha dudado en convertirse en padres de su primer hijo tras escasos meses de noviazgo. Bertín Osborne y Gabriela Guillén se conocieron en el mes de abril durante el rodaje de una campaña publicitaria de El Capote, una línea de ropa y complementos para la que el cantante trabaja como imagen y cara publicitaria desde hace años.

Por su parte, la empresaria es propietaria y directora de un centro de medicina estética llamada 'MGG Beauty' en la ciudad de Madrid, que cuenta con dos locales en la capital española. Una paternidad de lo más inesperada, que se suma a la lista de famosos con más de 65 años que toman la decisión de embarcarse en la crianza de un nuevo hijo. En el caso de Bertín Osborne, apenas cuatro meses después de haber comenzado una relación sentimental con la modelo y empresaria Gabriela Guillén.

Bertín Osborne se pronuncia sobre el embarazo: "No es buscado"

Tal y como adelanta la revista Semana, la noticia habría pillado por sorpresa al presentador, quien asegura que no conocía la noticia y que, por tanto, no están viviendo juntos el embarazo de Gabriela Guillén. Bertín Osborne ha asegurado a la periodista Beatriz Cortázar que "no es un niño buscado ni deseado", dejando claro que ser padre por sexta vez no estaba entre sus planes. Cortázar aseguraba en el programa de Federico Jiménez Losantos en Esradio que para Bertín no es una buena noticia y se trataría de un accidente.

A pesar de referirse a ella como Gabi, Bertín Osborne ha confesado que no está enamorado de la joven, pues mantienen una relación desde hace tan solo cuatro meses. La pareja se encuentra algo distanciada y estaría viviendo este proceso de paternidad por separado. La revista Semana se habría puesto en contacto con Fabiola Martínez, quien habría señalado que "solo puedo desearle que sea feliz... Y que disfrute muchísimo". Un nuevo capítulo en la vida de Bertín Osborne que ha sentado como un jarro de agua fría al protagonista.