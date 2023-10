Bertín Osborne, sobre su sexta paternidad: no ejercerá de padre pero se hará cargo económicamente de él

Bertín Osborne se pronuncia sobre su futura paternidad / Agencias

Las alarmas saltaban con la inesperada noticia de la que será la sexta paternidad de Bertín Osborne junto a su pareja Gabriela Guillén de 32 años. Una noticia que no solo pillaba por sorpresa a la audiencia, sino que también supuso un completo imprevisto para el presentador, quien aseguraba que "no es un niño buscado ni deseado". El cantante espera su sexto hijo a los 69 años y a pesar de no ser un bebé buscado, señaló hace unas semanas que "no le faltará de nada", según informa la revista 'Semana'.

Por el momento, poco se sabe de su relación con la que será madre de su sexto bebé, además de que la joven ha decicido escaparse unos días de vacaciones en solitario. Y es que, desde que Bertín Osborne confesó en sus redes sociales que su relación con la empresaria había sido "fantástica", el cantante no había vuelto a pronunciarse. Al menos hasta ahora, que lo ha hecho con el programa de Ana Rosa Quintana, 'TardeAR' y su colaboradora Marisa Martín Vázquez.

Gabriela Guillén habla de su futuro hijo con Bertín Osborne / Agencias

Bertín no descarta pedir una prueba de paternidad

Teniendo en cuenta que la última vez que se vieron las caras fue en el mes de julio en la finca de 'El Turronero', y las declaraciones de Guillén en las que aseguraba que "desde entonces, nunca más lo he vuelto a ver", estas palabras suponen un punto de inflexión en el embarazo. Según ha comentado la periodista, "él lo está pasando muy mal por su familia. Además, "está un poco enfadado por lo que le está repercutiendo a su imagen y a sus negocios. No esperaba la entrevista de Fabiola la semana pasada, no creía que eso se fuera a producir" señala.

Vázquez explica que según el entorno del cantante, estaría "forzando situaciones para que se hagan fotografías y se crean que han tenido encuentros", aunque su pacto con la empresaria es claro: "Si espera tener una relación paterno filial con este hijo que va a venir al mundo no es lo pactado. Él se va a hacer cargo económicamente de todo", deja claro la periodista. Por último, señala que "le desea lo mejor a ella y a la criatura que va a venir. Si hay algún tipo de incidencia, se llamará a su abogado", comenta Marisa.

Seguidamente, en el programa 'Y ahora Sonsoles', ha sido la propia Paloma García Pelayo quien ha asegurado que Berín estaría dispuesto a pedir una prueba de paternidad a Gabriela: "Lo ha reflexionado y es una decisión principalmente familiar, a la que se lo debe. Está decidido y va a esperar a que ese bebé nazca", zanja la colaboradora.