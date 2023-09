Sandra Barneda desvela cómo intentó ligar con ella Bertín Osborne: "No te enfades, sabes que es verdad"

El cantante y presentador Bertín Osborne trató de ligar con varias colaboradoras de Así es la vida, según ellas han asegurado en el programa

En esta tarde de miércoles, en "Así es la vida", el programa de la tarde de Telecinco, se ha revelado una información: el conocido presentador Bertín Osborne trató de coquetear con Sandra Barneda en el pasado, según ella misma ha contado en directo. "He tenido muy buena relación con él, excepto un momento en el que él sintió atracción por mí. Él lo intentó a su manera, invitándome a subir, y le dije que 'no, gracias'", decía Barneda. Entonces se confundían las voces de otras personas presentes en el plató, que lo comentaban con sorpresa. Y ella proseguía: "Pero que, oye, no pasa nada".

La presentadora aseguraba que Osborne reconocía que esto era cierto y que, pese a ello, no se había ensuciado posteriormente el contacto entre ellos. Y le lanzaba, con simpatía, un mensaje: "No te enfades, sabes que es verdad".

Antes de esta declaración, otras colaboradoras se habían animado a relatar sus anécdotas con el cantante. Makoke, exmujer de Kiko Matamoros, había referido que cuando co-presentó una gala junto a él, Osborne la invitó a ir a Ibiza. Según elle refiere, le respondió: "Si quieres voy con mi marido", zanjando así el asunto.

Por su parte, Carmen Borrego también había participado desmintiendo que Terelu Campos haya tenido ningún vínculo sentimental ni sexual con Bertín Osborne.

Estos comentarios se han producido en una conversación sobre el número de mujeres con las que ha estado a lo largo de su vida el célebre cantante y presentador. Así, Sandra Barneda, a modo de colofón de este debate, ha comentado el intento de seducción de Osborne en el pasado.

Todas estas confesiones se han producido en el contexto de la entrevista que ha concedido Fabiola Martínez, expareja de Osborne, a la revista Lecturas, en la que hablaba abiertamente por primera vez sobre las infidelidades de quien fue su marido.