Almudena Cid habla sobre Christian Gálvez, sobre la maternidad y sobre su transformación personal

La archiconocida exgimnasta olímpica Almudena Cid ha acudido al sofá del programa presentado por el exfutbolista Joaquín Sánchez para contestar a todo tipo de cuestiones. Se trata de una emisión de Antena 3 llamada Joaquín, el novato, en la que el deportista tan querido por el público tras su paso por el Real Betis Balompié trata de aproximarse a diferentes profesiones a través de las preguntas a muchas personalidades conocidas, para decidir a qué podría dedicarse tras su retirada del fútbol.

La invitada ha conversado con Joaquín sobre múltiples temas y, por supuesto, sobre la disciplina deportiva a la que dedicó muchos años de su vida, la gimnasia rítmica. Cid ha mostrado su gratitud hacia las nuevas generaciones que profesan gran admiración hacia ella y también ha animado a los hombres a practicar este deporte. "Ese tapiz ahorra terapia a muchos niños", decía.

Almudena Cid ha respondido a otras cuestiones que ha puesto sobre la mesa Joaquín y, entre otros asuntos, ha explicado más detalles de una mala etapa para ella cuando, a finales de 2021, finalizó su matrimonio con el presentador de televisión Christian Gálvez. "El final de mi carrera coincidió con el final de mi vida en pareja". Cid ha aclarado que su relación sentimental nunca fue un impedimento para su desarrollo profesional, puesto que, tras su despedida como deportista, ella se volcó a una nueva fase como actriz y con otros proyectos, como la publicación de un libro.

Tras haber pasado 15 años juntos, la exgimnasta alegó en la entrevista que sufrió mucho porque no esperaba este divorcio. "He tenido que hacer un trabajo importante, porque estuve muy mal", confesaba entre lágrimas a Joaquín, quien la tomó de las manos en un gesto compasivo para consolarla.

"Entendí que mi valía solo depende de mí. Que yo no dejé de ser, o de tener, lo que había construido", continuaba Almudena Cid. "Me había desenvuelto en el resto de mi vida desde un lugar en el que yo no era la protagonista", expresaba. "Entendí que nada se había ido, que todo seguía en mí. Empezaba a descubrir todo lo que sí seguía, que era 'todo', en el fondo. He empezado a valorarme".

La exdeportista, ha hablado del vínculo que tenía con su exmarido alegando que, igual que en su faceta profesional tomó el sacrificio como un pilar fundamental, así mismo lo hizo en la pareja. En la actualidad, ha descubierto que no quiere este rumbo en el futuro. Cuando Joaquín la ha interrogado acerca de la maternidad, ella ha manifestado: "Creo que el cuerpo es muy sabio. Y en aquel momento sabía que no", decía con respecto a cuando aún era pareja de Christian Gálvez. El entrevistador, entonces, ahondaba: "¿Y ahora sí?". A lo que ella contestaba: "¿Ahora sí? No lo sé, ya veremos", se reía, "espérate, que esto es muy pronto", en referencia a su actual pareja, el futbolista Gerardo Barodia.

En una entrevista en el programa de Telecinco Viva la vida, Cid hace algunos años se abrió y confesó que sentía presión por parte de la sociedad a tener hijos. Ahora, ante Joaquín, opinaba: "No creo que sea lo que haya que hacer en la vida", aludiendo a quienes piensan que el propósito de una mujer durante su vida es ser madre.

Almudena Cid proseguía: "Yo siempre lo he tenido presente, pero sí que doy gracias a no haberlo sido. [...] Es algo muy personal y pensaba que siempre tenía que estar dando explicaciones. Y no, yo he atravesado un proceso traumático, un duelo, necesito estabilizarme emocionalmente". La exgimnasta ha continuado explicando que está aprendiendo una nueva forma de ver el amor, pero no solo con respecto a parejas, sino en sus vínculos en general: "Tengo que trabajar otra forma de ver las relaciones. Y necesito mi tiempo".